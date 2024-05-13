"Кривбас" у дводенному матчі поступився "Поліссю" і вручив "Динамо" срібні медалі УПЛ (відео)

Поєдинок розпочався 12 травня, але через повітряну тривогу був дограний уже наступного дня.

"Кривбас" на домашній арені зазнав поразки від "Полісся" у матчі 28-го туру української Прем'єр-ліги (УПЛ) – 0:1 .

Поєдинок у Кривому Розі стартував у неділю, 12 травня. На 25-й хвилині житомирський клуб вивів уперед В'ячеслав Танковський. На 37-й хвилині матч було перервано через повітряну тривогу. Вона затягнулася, тож було ухвалено рішення дограти зустріч у понеділок, 13 травня.

Догравання мало розпочатися о 13:00, проте через повітряну тривогу його було відкладено. Після відбою команди все ж вийшли на поле, але голів не забивали. Причому у другому таймі матч укотре призупиняли через ракетну загрозу по всій Україні.

Огляд матчу "Кривбас" – "Полісся"

Буде додано незабаром.

Після цього матчу "Кривбас" (54 очки) достроково закріпив за собою третє місце в УПЛ. Команда Юрія Вернидуба виграла "бронзу" та наступного сезону зіграє в єврокубках.

Якщо "Шахтар" переможе "Ворсклу" у фіналі Кубка України, то криворіжці розпочнуть євросезон з третього раунду кваліфікації Ліги Європи. Якщо трофей виграють полтавці, то саме вони потраплять до Ліги Європи, а "Кривбас" зіграє у 2-му раунді Ліги конференцій.

Крім того, невдача криворізького клубу в матчі з "Поліссям" достроково гарантувала київському "Динамо" срібні нагороди УПЛ. Команда Олександра Шовковського кваліфікувалася до наступного розіграшу Ліги чемпіонів, де стартує з другого відбіркового раунду.

А ось для "Полісся" боротьба за єврокубки продовжується. За два тури до кінця сезону житомирці з 46 очками посідають шосту позицію в чемпіонаті України, поступаючись за додатковими показниками "Руху" та на два бали відстаючи від "Дніпра-1".

У наступному турі "Кривбас" 19 травня на виїзді зіграє проти "Динамо", а "Полісся" того ж дня зустрінеться з "Металістом 1925".

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