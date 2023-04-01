"Кривбас" у меншості вирвав перемогу над "Вересом", "Металіст" подовжив свою безвиграшну серію (відео)

Завершилися ще два матчі 19-го туру чемпіонату України з футболу.

У матчах 19-го туру української Прем'єр-ліги (УПЛ) "Кривбас" на виїзді обіграв "Верес" ( 1:2 ), а "Металіст" і "Колос" розписали нічию ( 0:0 ).

Всі голи в поєдинку на стадіоні "Авангард" у Рівному було забито в другому таймі. На 51-й хвилині криворіжців вивів уперед Клим Приходько.

На 60-й хвилині гості залишилися в меншості – дві жовті картки упродовж кількох хвилин заробив Денис Устименко.

Підопічні Юрія Вірта відігралися на 82-й хвилині – пенальті реалізував Андрій Блізніченко.

Однак всього через хвилину команда Юрія Вернидуба знову вирвалася вперед – гол Андрія Понєдєльніка приніс криворізькому клубу перемогу.

Огляд матчу

"Кривбас" (25 очок) посідає шосте місце в турнірній таблиці УПЛ. "Верес" (18 балів) розташовується на 14-й позиції.

У наступному турі підопічні Вернидуба 8 квітня зіграють проти "Зорі". Клуб з Рівного того ж дня зустрінеться з "Рухом".

В іншому матчі "Металіст" і "Колос" не потішили уболівальників голами. Зазначимо, що на початку другого тайму форвард харків'ян Максим Прядун не реалізував пенальті.

Таким чином, харківський клуб подовжив свою безвиграшну серію, яка триває від 15 жовтня минулого року, коли була обіграна "Ворскла".

"Металіст" (18 очок) йде 13-м у турнірній таблиці УПЛ. "Колос" (24 пункти) посідає сьому сходинку.

У наступному турі харків'яни 8 квітня гратимуть проти "Шахтаря", а ковалівці наступного дня протистоятимуть "Металісту 1925".

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