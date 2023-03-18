"Кривбас" у меншості втратив перемогу над аутсайдером УПЛ, "Ворскла" подовжила безвиграшну серію

Завершилися ще два матчі елітного дивізіону чемпіонату України з футболу.

У матчах 18-го туру української Прем'єр-ліги "Ворскла" на своєму полі поділила очки з "Металістом 1925" ( 0:0 ), а "Львів" і "Кривбас" розписали бойову нічию ( 2:2 ).

За 90 хвилин зустрічі в Полтаві жодній з команд не вдалося забити. Зазначимо, що в середині другого тайму поєдинок було перервано через повітряну тривогу.

Додамо, що полтавці подовжили свою серію без перемог до чотирьох матчів. Своєю чергою, "Металіст 1925" не виграє вже протягом п'яти поєдинків в УПЛ.

"Ворскла" (20 очок) посідає дев'яте місце в турнірній таблиці чемпіонату України. Харківський клуб з 21 пунктом розташовується на восьмій позиції.

У наступному турі, після міжнародної паузи, команда Віктора Скрипника 1 квітня зіграє проти "Олександрії", а "Металіст 1925" наступного дня зійдеться з "Дніпром-1".

Багатшим на події був поєдинок у Львові, де вже на 19-й хвилині Ріфет Капич вивів "Кривбас" уперед, реалізувавши пенальті.

Під завісу першого тайму команда Юрія Вернидуба залишилася в меншості – Микита Татарков отримав другу жовту картку.

На 74-й хвилині львів'яни відігралися. Пенальті у виконанні Владислава Бугая відбив Богдан Сарнавський, але на добиванні успішно зіграв Ярослав Богунов.

Але вже за п'ять хвилин криворізький клуб знову був попереду – Капич оформив дубль.

Втримати перемогу підопічним Вернидуба не вдалося. На 87-й хвилині Александр Бєляєв приніс "Львову" нічию.

"Кривбас" (22 очки) посідає сьоме місце в УПЛ. "Львів" перебуває на останній сходинці, маючи у своєму активі 13 балів.

У наступному турі криворіжці 1 квітня гратимуть проти "Вереса", а львівський колектив наступного дня протистоятиме "Динамо".

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