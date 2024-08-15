"Кривбас" вдруге програв "Вікторії" Пльзень і вилетів з кваліфікації Ліги Європи (відео)

Криворізький "Кривбас" поступився чеській "Вікторії" у матчі-відповіді третього кваліфікаційного раунду Ліги Європи сезону-2024/25. Поєдинок на "Дусан Арені" в місті Пльзень завершився з рахунком 1:0 на користь господарів.

Єдиний гол у цій зустрічі чеська команда забила на старті другого тайму. На 52-й хвилині Даніель Вашулін відзначився ударом головою після подачі Павела Шульца.

Огляд матчу "Вікторія" Пльзень – "Кривбас"

Буде додано незабаром.

У першому матчі, який відбувся 8 серпня у словацькому Кошице, криворізький клуб поступився з рахунком 1:2.

Відтак "Вікторія" виявилася сильнішою 3:1 за сумою двох поєдинків і вийшла до раунду плейоф кваліфікації Ліги Європи, де позмагається за путівку до основного етапу з шотландським "Хартсом".

Своєю чергою, "Кривбас" продовжить виступи у раунді плейоф відбору Ліги конференцій. Там суперником команди Юрія Вернидуба стане іспанський "Бетіс".

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