Кривбас – Вікторія Пльзень: де дивитися і ставки букмекерів на матч кваліфікації Ліги Європи

Команда Юрія Вернидуба стартує у боротьбі за єврокубкову осінь.

У четвер, 8 серпня, криворізький "Кривбас" проведе перший матч третього відбіркового раунду Ліги Європи сезону-2024/25 проти чеської "Вікторії" Пльзень.

Через повномасштабну загарбницьку війну, яку російські окупанти продовжують вести проти України, номінально домашній для команди Юрія Вернидуба поєдинок відбудеться у словацькому місті Кошице. Початок – о 21:00 за київським часом.

Де дивитися матч Кривбас – Вікторія Пльзень

В Україні поєдинок "Кривбас" – "Вікторія" Пльзень у прямому ефірі покаже телеканал UPL.TV, який зокрема можна знайти на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ. А за промокодом TSNUA отримуйте преміальний доступ до платформи кіно та телебачення на 7 днів.

Прогнози букмекерів на матч Кривбас – Вікторія Пльзень

За оцінками українського ліцензійного букмекера Favbet, фаворитом матчу є чеський клуб. На перемогу "Вікторії" можна поставити з коефіцієнтом 1,64. Нічия – 4,50. Виграш криворізького клубу – 5,80.

На те, що "Кривбас" вийде до наступної стадії, приймаються ставки з коефіцієнтом 5,10. Підсумковий успіх чеської команди – 1,17.

Матч-відповідь відбудеться у четвер, 15 серпня, у Пльзені. Стартовий свисток пролунає о 20:00 за київським часом.

Переможець двоматчевого протистояння "Кривбас" – "Вікторія" Пльзень вийде до раунду плейоф кваліфікації Ліги Європи, де позмагається за путівку до групового етапу з шотландським "Хартсом".

Переможений у дуелі українського та чеського клубів у раунді плейоф відбору Ліги конференцій зіграє з іспанським "Бетісом".

Усі найцікавіші футбольні матчі та змагання з інших видів спорту можна знайти в лінії українського ліцензійного букмекера Favbet.

Читайте також:

Втрапили у гучний скандал: УЄФА замінив арбітрів матчу "Динамо" у кваліфікації Ліги чемпіонів

Динамо – Рейнджерс: де дивитися і ставки букмекерів на матч кваліфікації Ліги чемпіонів

Мірча Луческу офіційно очолив європейську збірну