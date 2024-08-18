"Кривбас" вимагає замінити арбітра матчу плейоф відбору Ліги конференцій: скандальна причина

Криворізький "Кривбас" звернувся до УЄФА з проханням замінити головного арбітра першого матчу раунду плейоф кваліфікації Ліги конференцій проти іспанського "Бетіса".

Причиною стало те, що турок Арда Кардешлер, якому довірили судити поєдинок українського клубу в єврокубках, навесні цього року в Москві обслуговував товариську зустріч між збірними Росії та Сербії.

"Вважаємо неприпустим залучення цього судді до роботи на матчі за участю українського футбольного клубу. Як відомо, вже третій рік в Україні триває війна у зв'язку із широкомасштабною військовою агресією Російської Федерації. Незважаючи на війну, Україна проводить футбольні змагання на всіх рівнях. Цією можливістю ми завдячуємо українським військовим, які мужньо боронять нашу країну весь час, захищаючи від російських окупантів.

Суддівство нашого міжнародного матчу арбітром, який працював на матчі за участі росіян, ще й безпосередньо у Росії, дискредитує весь наш клуб перед всіма вболівальниками "Кривбаса", серед яких є багато військових, які наразі захищають нашу країну від нападів Росії, а також перед всією Україною, яка потерпає від військової агресії росіян.

"Кривбас" також проінформував Українську Асоціацію Футболу та Комітет арбітрів УАФ щодо ситуації, яка склалася. Віримо, що здоровий глузд переможе", – йдеться в офіційній заяві клубу.

Матч "Кривбас" – "Бетіс" відбудеться у четвер, 22 серпня, у словацькому місті Кошице. Початок – о 21:00 за київським часом.

Нагадаємо, минулого сезону криворізький клуб здобув "бронзу" чемпіонату України. Команда Юрія Вернидуба стартувала з третього кваліфікаційного раунду Ліги Європи, де вилетіла від чеської "Вікторії" Пльзень.

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