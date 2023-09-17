"Кривбас" вирвав перемогу над "Вересом" і піднявся на другу позицію в УПЛ

"Кривбас" обіграв "Верес" у домашньому матчі 7-го туру української Прем'єр-ліги (УПЛ) – 2:1 .

У першому таймі команди обмінялися голами. На 11-й хвилині господарів вивів уперед Данило Бескоровайний, але на 34-й хвилині гості відігралися – Валерій Кучеров реалізував пенальті.

Наприкінці поєдинку команда Юрія Вернидуба зуміла вирвати перемогу. На 85-й хвилині автором вирішального гола став хорватський півзахисник Хрвоє Ілич.

Таким чином, криворіжці подовжили свою серію без поразок до шести матчів. Востаннє "Кривбас" програвав ще в першому турі "Олександрії". Команда Вернидуба з 14 очками вийшла на друге місце в УПЛ і на три бали відстає від лідера – "Шахтаря".

"Верес" посідає передостанню, 15-ту сходинку, маючи у своєму активі 4 залікові пункти.

У наступному турі "Кривбас" 23 вересня зустрінеться з "Ворсклою", а рівненський клуб днем раніше зіграє проти "Оболоні".

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