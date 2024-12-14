"Кривбас" впевнено обіграв "Карпати" та наблизився до "Шахтаря" в УПЛ (відео)

"Кривбас" переміг "Карпати" у домашньому матчі 17-го туру української Прем'єр-ліги (УПЛ) сезону-2024/25. Поєдинок на стадіоні "Гірник" у Кривому Розі завершився з рахунком 2:0 .

У першому таймі господарі відкрили рахунок на 27-й хвилині – пенальті реалізував Хрвоє Ілич.

У другому таймі команда Юрія Вернидуба подвоїла свою перевагу – на 69-й хвилині остаточний рахунок у грі встановив Єгор Твердохліб.

Огляд матчу "Кривбас" – "Карпати"

Після цієї перемоги "Кривбас" (31 очко) продовжує посідати четверте місце в УПЛ і скоротив відставання від третього "Шахтаря" (33 бали), який зіграв на один матч менше. "Карпати" з 24 пунктами йдуть на шостій позиції.

У наступному турі УПЛ, який відбудеться після зимової паузи, криворіжці приймуть "Верес", а львів'яни на виїзді зіграють проти "Динамо". Базова дата матчів 18-го туру елітного дивізіону чемпіонату України – 22 лютого 2025 року.

Читайте також:

"Олександрія" втретє поспіль втратила очки в УПЛ: гравець суперника знепритомнів на полі (відео)

Мапа України без Криму: УАФ звернулася до ФІФА та УЄФА щодо неприпустимої помилки

Став відомий календар матчів збірної України у відборі до ЧС-2026