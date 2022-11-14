"Кривбас" впорався з "Металістом" і здобув другу поспіль перемогу в УПЛ

Криворізький "Кривбас" обіграв харківський "Металіст" в рамках 13-го туру української Прем'єр-ліги. Поєдинок на ужгородському стадіоні "Авангард" завершився з рахунком 0:1 .

Єдиний гол у цій зустрічі підопічні Юрія Вернидуба забили в другому таймі. Автором результативного удару на 73-й хвилині став Назар Волошин, якому асистував Ріфет Капич.

Для криворізького клубу це друга поспіль перемога в УПЛ. Минулого туру "Кривбас" мінімально подужав полтавську "Ворсклу" – 1:0.

"Кривбас" з 12 очками вийшов на 11-те місце в таблиці УПЛ. "Металіст" з 15 балами посідає восьму сходинку.

У наступному турі криворіжці 20 листопада зіграють з "Металістом 1925", а харків'яни того ж дня зустрінуться з "Минаєм".

Раніше повідомлялося, що клуб УПЛ звільнив головного тренера після шести років плідної співпраці.

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