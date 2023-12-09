"Кривбас" втратив перемогу над "Зорею", але пішов на зимову паузу лідером УПЛ (відео)

"Кривбас" на своєму полі зіграв унічию із "Зорею" в матчі 17-го туру української Прем'єр-ліги (УПЛ). Поєдинок у Кривому Розі завершився з рахунком 2:2 .

На 10-й хвилині зустрічі господарів вивів уперед Олег Кожушко. На 40-й хвилині підопічні Юрія Вернидуба подвоїли свою перевагу в рахунку – відзначився Андрій Понєдєльнік.

Однак луганцям вдалося оформити камбек. На 42-й хвилині Едуардо Герреро скоротив відставання "Зорі" до мінімуму. А в другому таймі підопічні Юрій Коваля вирвали нічию завдяки голу Арсенія Батагова на 78-й хвилині.

Огляд матчу "Кривбас" – "Зоря"

Буде додано незабаром.

Незважаючи на втрату очок, "Кривбас" (34 бали) повернувся на перше місце в чемпіонаті України. Команда Вернидуба стала "зимовим чемпіоном" УПЛ, оскільки випереджає "Дніпро-1" за додатковими показниками. "Зоря" (12 пунктів) залишила зону вильоту, піднявшись на 14-те місце.

На цьому для криворіжців і луганців перша частина чемпіонату завершена. Після зимової перерви турнір поновиться 24 лютого (базова дата). Тоді "Кривбас" на виїзді зіграє проти ЛНЗ, а "Зоря" поміряється силами з "Ворсклою".

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