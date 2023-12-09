Категорія
Проспорт
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

"Кривбас" втратив перемогу над "Зорею", але пішов на зимову паузу лідером УПЛ (відео)

Автор
Максим ПриходькоМаксим Приходько
Дата публікації
Перегляди
319
Час на прочитання
2 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
"Кривбас" втратив перемогу над "Зорею", але пішов на зимову паузу лідером УПЛ (відео)

"Кривбас" – "Зоря" / Фото: facebook.com/fckryvbas

Команда Юрія Вернидуба стала "зимовим чемпіоном" вітчизняної першості.

"Кривбас" на своєму полі зіграв унічию із "Зорею" в матчі 17-го туру української Прем'єр-ліги (УПЛ). Поєдинок у Кривому Розі завершився з рахунком 2:2.

На 10-й хвилині зустрічі господарів вивів уперед Олег Кожушко. На 40-й хвилині підопічні Юрія Вернидуба подвоїли свою перевагу в рахунку – відзначився Андрій Понєдєльнік.

Однак луганцям вдалося оформити камбек. На 42-й хвилині Едуардо Герреро скоротив відставання "Зорі" до мінімуму. А в другому таймі підопічні Юрій Коваля вирвали нічию завдяки голу Арсенія Батагова на 78-й хвилині.

Огляд матчу "Кривбас" – "Зоря"

Буде додано незабаром.

Незважаючи на втрату очок, "Кривбас" (34 бали) повернувся на перше місце в чемпіонаті України. Команда Вернидуба стала "зимовим чемпіоном" УПЛ, оскільки випереджає "Дніпро-1" за додатковими показниками. "Зоря" (12 пунктів) залишила зону вильоту, піднявшись на 14-те місце.

На цьому для криворіжців і луганців перша частина чемпіонату завершена. Після зимової перерви турнір поновиться 24 лютого (базова дата). Тоді "Кривбас" на виїзді зіграє проти ЛНЗ, а "Зоря" поміряється силами з "Ворсклою".

Читайте також:

Пенальті за гру дупою та гол-шедевр: "Шахтар" із суддівським скандалом обіграв "Верес" в УПЛ (відео)

"Дніпро-1" зіграв унічию з "Поліссям" та одноосібно очолив турнірну таблицю УПЛ (відео)

Український футбол на ТБ: де дивитися Полісся – Дніпро-1, Динамо – Оболонь та інші матчі 17-го туру УПЛ

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
319
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація