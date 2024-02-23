"Кривбас" з шедевральним голом розгромив ЛНЗ у матчі-відкритті весняної частини УПЛ (відео)

"Кривбас" здобув розгромну перемогу над ЛНЗ у матчі-відкритті 18-го туру та всієї весняної частини української Прем'єр-ліги (УПЛ) сезону-2023/24. Поєдинок на стадіоні "Колос" у Ковалівці завершився з рахунком 0:3 .

Криворізький клуб вийшов вперед наприкінці першого тайму. На 41-й хвилині Сергій Шестаков зіграв рукою у власному штрафному майданчику. Головна арбітриня матчу Анастасія Романюк після перегляду відеоповтору (VAR) призначила пенальті. Хрвоє Ілич завдав точного удару з 11-метрової позначки, забивши таким чином перший гол у весняній частині УПЛ.

На старті другої половини поєдинку підопічні Юрія Вернидуба подвоїли свою перевагу. На 53-й хвилині новачок "Кривбаса" Прінс Квабена Аду влучно пробив у дальній кут з лінії карного майданчика.

На 63-й хвилині криворіжці зробили рахунок розгромним, забивши гол-шедевр. Денис Кузик з-за меж штрафного майданчика надзвичайно ефектно поцілив у дальню "дев'ятку".

Огляд матчу ЛНЗ – "Кривбас"

Буде додано незабаром.

Після цієї перемоги "Кривбас" (37 очок) став одноосібним лідером чемпіонату України з футболу. Команда Вернидуба на три бали випереджає "Дніпро-1", який провів на один матч менше. ЛНЗ (20 пунктів) посідає 10-ту позицію.

У наступному турі вітчизняної першості "Кривбас" 3 березня зіграє проти "Шахтаря", а ЛНЗ 1 березня позмагається з "Поліссям".

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