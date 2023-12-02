"Кривбас" за 5 хвилин оформив камбек проти "Олександрії" та вийшов на перше місце в УПЛ (відео)

"Кривбас" переміг "Олександрію" в матчі 16-го туру української Прем'єр-ліги (УПЛ). Поєдинок у Кривому Розі завершився з рахунком 2:1 .

Підопічні Руслана Ротаня вийшли вперед на 31-й хвилині зусиллями Артема Шулянського.

Однак втримати перемогу олександрійцям не вдалося. У другому таймі команда Юрія Вернидуба здійснила камбек. Кривирізький клуб двічі забив упродовж п'яти хвилин.

Спочатку на 78-й хвилині сітку воріт суперника вразив івуарійський нападник По Жан Морель, а на 83-й хвилині півзахисник збірної Руанди Джихад Бізімана приніс господарям поля перемогу.

Огляд матчу "Кривбас" – "Олександрія"

"Кривбас" (33 очки) вийшов на перше місце в УПЛ, випередивши "Дніпро-1" за додатковими показниками. Однак у дніпрян є гра у запасі. "Олександрія" (13 пунктів) залишилася на 13-й позиції.

У наступному турі УПЛ, який стане останнім перед зимовою паузою, "Кривбас" 9 грудня прийме "Зорю", а "Олександрія" 11 грудня зустрінеться з "Металістом 1925".

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