Категорія
Проспорт
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

"Кривбас" за 5 хвилин оформив камбек проти "Олександрії" та вийшов на перше місце в УПЛ (відео)

Автор
Максим ПриходькоМаксим Приходько
Дата публікації
Перегляди
304
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
"Кривбас" за 5 хвилин оформив камбек проти "Олександрії" та вийшов на перше місце в УПЛ (відео)

"Кривбас" – "Олександрія" / Фото: facebook.com/fckryvbas

Команда Юрія Вернидуба переламала перебіг поєдинку наприкінці другого тайму.

"Кривбас" переміг "Олександрію" в матчі 16-го туру української Прем'єр-ліги (УПЛ). Поєдинок у Кривому Розі завершився з рахунком 2:1.

Підопічні Руслана Ротаня вийшли вперед на 31-й хвилині зусиллями Артема Шулянського.

Однак втримати перемогу олександрійцям не вдалося. У другому таймі команда Юрія Вернидуба здійснила камбек. Кривирізький клуб двічі забив упродовж п'яти хвилин.

Спочатку на 78-й хвилині сітку воріт суперника вразив івуарійський нападник По Жан Морель, а на 83-й хвилині півзахисник збірної Руанди Джихад Бізімана приніс господарям поля перемогу.

Огляд матчу "Кривбас" – "Олександрія"

"Кривбас" (33 очки) вийшов на перше місце в УПЛ, випередивши "Дніпро-1" за додатковими показниками. Однак у дніпрян є гра у запасі. "Олександрія" (13 пунктів) залишилася на 13-й позиції.

У наступному турі УПЛ, який стане останнім перед зимовою паузою, "Кривбас" 9 грудня прийме "Зорю", а "Олександрія" 11 грудня зустрінеться з "Металістом 1925".

Читайте також:

Дніпро-1 – Ворскла: онлайн-відеотрансляція матчу УПЛ

"Жирона" з Довбиком і Циганковим вирвала перемогу у "Валенсії" Яремчука та очолила Ла Лігу (відео)

"Полісся" драматично втратило перемогу над "Вересом" і не зуміло піднятися на вершину УПЛ (відео)

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
304
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація