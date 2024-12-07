"Кривбас" здобув вольову перемогу над "Чорноморцем" і закріпився на четвертому місці в УПЛ (відео)

Команда Юрія Вернидуба у гостях розібралася з "моряками".

"Кривбас" на виїзді обіграв "Чорноморець" у матчі 16-го туру української Прем'єр-ліги (УПЛ) сезону-2024/25. Поєдинок в Одесі завершився з рахунком 1:3 .

Господарі поля відкрили рахунок на 34-й хвилині зустрічі – відзначився Євгеній Скиба.

Однак далі команда Юрія Вернидуба оформила камбек. На 40-й хвилині рахунок зрівняв Хрвоє Ілич, реалізувавши пенальті. На 45+1-й хвилині Артур Микитишин вивів криворізький клуб уперед.

У другому таймі "Кривбас" відправив третій м'яч у ворота "моряків" – остаточний рахунок гри на 80-й хвилині встановив Єгор Твердохліб.

Огляд матчу "Чорноморець" – "Кривбас"

Після цієї перемоги "Кривбас" (28 очок) посідає четверте місце в УПЛ. Криворіжці тепер на 4 бали випереджають "Полісся", яке йде п'ятим. "Чорноморець" (12 пунктів) перебуває на 14-й позиції.

У наступному турі УПЛ, який стане останнім перед зимовою паузою, "Кривбас" прийме "Карпати", а "Чорноморець" позмагається із "Зорею". Обидва матчі відбудуться 14 грудня.

Читайте також:

Динамо – Олександрія: онлайн-відеотрансляція матчу УПЛ

Ексфорвард "Динамо", "Шахтаря" та збірної України оголосив про завершення кар'єри

"Шахтар" перед матчем з "Баварією" переміг "Ворсклу" та наблизився до лідерів УПЛ (відео)