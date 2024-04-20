"Кривбас" здобув вольову перемогу над "Чорноморцем" та зрівнявся з "Динамо" за очками в УПЛ (відео)

Команда Юрія Вернидуба оформила камбек у другому таймі гри з "моряками".

"Кривбас" на виїзді обіграв "Чорноморець" у стартовому матчі 25-го туру української Прем'єр-ліги (УПЛ). Поєдинок в Одесі завершився з рахунком 1:2 .

Господарі вийшли вперед наприкінці першого тайму – на 44-й хвилині Максим Брагару відзначився після передачі Артура Авагімяна.

Однак після перерви команда Юрія Вернидуба здійснила камбек. На 47-й хвилині Максим Луньов зрівняв рахунок, скориставшись пасом від Дмитра Хомченовського.

А на 72-й хвилині португальський захисник Рафаель Бандейра забив свій дебютний м'яч у чемпіонаті України та приніс криворізькому клубу перемогу.

Огляд матчу "Чорноморець" – "Кривбас"

Буде додано незабаром.

Після цієї перемоги "Кривбас" (51 очко) залишився на третьому місці в УПЛ, але зрівнявся за набраними балами з "Динамо", яке провело на два матчі менше. "Чорноморець" (29 пунктів) перебуває перебуває на восьмій позиції.

У наступному турі підопічні Вернидуба 28 квітня приймуть "Металіст 1925". Днем раніше команда Романа Григорчука на виїзді зустрінеться з "Минаєм".

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