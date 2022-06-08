Один із них грав за "Шахтар": "Кривбас" звільнив двох співробітників клубу через проросійську позицію

Один із них грав за "Шахтар": "Кривбас" звільнив двох співробітників клубу через проросійську позицію

Криворізький "Кривбас" ухвалив рішення припинити співпрацю з двома співробітниками команди, які підтримують країну-агресорку.

Так, більше не є робітниками новачка української Прем'єр-ліги тренер академії U-19 Віталій Віценець та його помічник Станіслав Дьяченко.

Про це повідомляє офіційний сайт "Кривбаса".

"Сьогодні Україна веде визвольну боротьбу з кривавою агресією росії. Збройні сили України героїчно відстоюють незалежність та територіальну цілісність країни. Тероборона наполегливо боронить нашу землю. Волонтери самовіддано підтримують наших захисників та тих, хто потребує допомоги. Кожен з нас наближає перемогу.

Клуб готується до старту в УПЛ, проведення якого на українських футбольних полях є яскравим індикатором нашої непохитної віри в перемогу. І, зрозуміло, що ФК "Кривбас" має чітку та однозначну проукраїнську позицію. Україна - суверенна незалежна держава. Росія - агресор, армія рф - мародери, вбивці та ґвалтівники. Путін - ху*ло.

Інший погляд на те, що відбувається, для клубу є неприйнятним, іншої позиції для "Кривбасу" просто не існує. Клуб не буде заплющувати очі та виправдовувати будь-кого. Ми переконані, що тим, хто має іншу думку, не має місця у Великій Родині Кривбас.

З урахуванням цього, ФК "Кривбас" ухвалив рішення про припинення співпраці з тренером Академії U-19 Віталієм Віценцем та його помічником Станіславом Дьяченко.

Слава Україні! Слава ЗСУ! Перемога буде за нами!", - йдеться в пресслужбі клубу.

Зазначимо, що 31-річний Віценець є вихованцем донецького "Шахтаря", проте через постійні травми вимушений був завершити кар'єру. Він очолював молодіжний склад клубу з Кривого Рогу від вересня 2021 року.

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