Кривдниця Світоліної стала переможницею Roland Garros: у фіналі обіграла росіянку

Головний поєдинок турніру тривав три сети.

Чеська тенісистка Барбора Крейчикова стала переможницею Roland Garros-2021 у жіночому одиночному розряді.

У фіналі 33-й номер світового рейтингу обіграла росіянку Анастасію Павлюченкову. Поєдинок тривав 1 годину 56 хвилин. Для перемоги чешці знадобилося три сети.

Перші дві партії пройшли практично без боротьби. У першій перемога залишилася за Барбарою (6:1), а у другій - за Анастасією (6:2). У третьому сеті впевненіше зіграла Крейчикова - 6:4.

Для 25-річної чешки це перший фінал і дебютна перемога на турнірах серії Grand Slam. На її рахунку 1 титул WTA.

29-річна Павлюченкова теж вперше пробилася до фіналу турніру серії Grand Slam. Вона виграла 12 титулів WTA.

Як повідомляв раніше ТСН Проспорт, на шляху до фіналу Крейчикова пройшла першу ракетку України Еліну Світоліну.

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