Кривдниця Світоліної здолала білоруску Соболенко і стала переможницею Australian Open-2025

Американська тенісистка Медісон Кіз стала переможницею Australian Open-2025 у жіночому одиночному розряді.

У фіналі турніру 29-річні представниця США (WTA №14) здолала нейтральну тенісистку з білоруським паспортом Аріну Соболенко (WTA №1).

Матч тривав 2 години 4 хвилини і завершився з рахунком 6:3, 2:6, 7:5.

Кіз уперше в кар'єрі виграла турнір Grand Slam. Раніше вона зазнавала поразки у фіналі US Open-2017.

Соболенко ж втратила шанс утретє поспіль виграти Відкритий чемпіонат Австралії після перемог 2023 і 2024 року.

Додамо, що найкращий результат серед українок на Australian Open-2025 показала Еліна Світоліна, яка у чвертьфіналі зазнала поразки від Медісон Кіз.

Раніше повідомлялося, що стали відомі фіналісти Australian Open-2025 у чоловічому одиночному розряді.

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