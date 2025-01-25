Кривдниця Світоліної здолала білоруску Соболенко і стала переможницею Australian Open-2025

Американка Медісон Кіз уперше в кар'єрі виграла турнір Grand Slam.
Американська тенісистка Медісон Кіз стала переможницею Australian Open-2025 у жіночому одиночному розряді.
У фіналі турніру 29-річні представниця США (WTA №14) здолала нейтральну тенісистку з білоруським паспортом Аріну Соболенко (WTA №1).
Матч тривав 2 години 4 хвилини і завершився з рахунком 6:3, 2:6, 7:5.
Кіз уперше в кар'єрі виграла турнір Grand Slam. Раніше вона зазнавала поразки у фіналі US Open-2017.
Соболенко ж втратила шанс утретє поспіль виграти Відкритий чемпіонат Австралії після перемог 2023 і 2024 року.
Додамо, що найкращий результат серед українок на Australian Open-2025 показала Еліна Світоліна, яка у чвертьфіналі зазнала поразки від Медісон Кіз.
Раніше повідомлялося, що стали відомі фіналісти Australian Open-2025 у чоловічому одиночному розряді.
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