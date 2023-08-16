Кривдник "Дніпра-1" вибив "Марсель": результати матчів 3-го раунду кваліфікації Ліги чемпіонів

У вівторок, 15 серпня, відбулися матчі-відповіді 3-го кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів УЄФА сезону-2023/24.

За їхніми підсумками стали відомі п'ять з шести пар раунду плейоф відбору головного єврокубку.

Грецький "Панатінаїкос", який на попередній стадії змагань вибив "Дніпро-1", тепер залишив за бортом турніру і французький "Марсель" українського півзахисника Руслана Малиновського.

"Провансальці" без українця, який не заявлений на Лігу чемпіонів і зараз шукає собі новий клуб, поступилися за підсумками серії пенальті.

Після мінімальної виїзної поразки (1:0) французький клуб вдома переміг в основний час зустрічі з рахунком 2:1. На дубль П'єра-Емеріка Обамеянга греки відповіли голом Фотіса Йоаннідіса з пенальті на 90+9-й хвилині, який дозволив перевести гру до екстратаймів.

Польський "Ракув" українського півзахисника Владислава Кочергіна також вийшов до наступної стадії, на виїзді обігравши кіпрський клуб "Аріс" Лімасол – 0:1. У домашньому матчі "Ракув" з голом Кочергіна також переміг (2:1).

А ось фарерський "Клаксвік", який у першій грі на своєму полі переміг норвезький "Мольде" (2:1), в матчі-відповіді поступився за підсумками овертаймів (2:0) та продовжить боротьбу в Лізі Європи. Раніше команда встановила історичне досягнення – "Клаксвік" став першим футбольним клубом в історії своєї країни, який гарантував собі участь на груповому етапі єврокубків (щонайменше Ліги конференцій – прим.).

Останній учасник вирішального раунду відбору ЛЧ визначиться у суботу, 19 серпня, в матчі між афінським АЕКом та загребським "Динамо". Поєдинок мав відбутися ще 8 серпня у столиці Греції, але його було перенесено через вбивство фаната господарів у масовій бійці.

Результати матчів 3-го раунду кваліфікації Ліги чемпіонів

Вівторок, 15 серпня

"Аріс" Лімасол (Кіпр) – "Ракув" (Польща) – 0:1 (перша гра – 1:2)

"Маккабі" (Хайфа, Ізраїль) – "Слован" Братислава (Словаччина) – 3:1(перша гра – 2:1)

"Мольде" (Норвегія) – "Класвік" (Фарерські острови) – 2:0 (дод. час) (перша гра – 1:2)

"Спарта" Прага (Чехія) – "Копенгаген" (Данія) – 3:3 (пен. 2:4) (перша гра – 0:0)

"Бачка-Топола" (Сербія) – "Брага" (Португалія) – 1:4 (перша гра – 0:3)

"Галатасарай" (Туреччина) – "Олімпія" Любляна (Словенія) – 1:0 (перша гра – 3:0)

"Динамо" Загреб (Хорватія) – АЕК Афіни (Греція) – 1:2

"Серветт" (Швейцарія) – "Рейнджерс" (Шотландія) – 1:1 (перша гра – 1:2)

"Штурм" (Австрія) – ПСВ (Нідерланди) – 1:3 (перша гра – 1:4)

"Марсель" (Франція) – "Панатінаїкос" (Греція) – 2:1 (пен. 3:4) (перша гра – 0:1)

Пари плейоф раунду кваліфікації Ліги чемпіонів

Шлях чемпіонів

"Маккабі" Хайфа (Ізраїль) – "Янг Бойз" (Швейцарія)

"Антверпен" (Бельгія) – АЕК Афіни (Греція) / "Динамо" Загреб (Хорватія)

"Ракув" (Польща) – "Копенгаген" (Данія)

"Мольде" (Норвегія) – "Галатасарай" (Туреччина)

Шлях представників ліг

"Рейнджерс" (Шотландія) – ПСВ (Нідерланди)

"Брага" (Португалія) – "Панатінаїкос" (Греція)

Перші матчі раунду плейоф кваліфікації Ліги чемпіонів відбудуться 22/23 серпня, а поєдинки у відповідь – 29/30 серпня.

Нагадаємо, на груповій стадії Ліги чемпіонів зіграють 32 клуби, 26 з них автоматично вийшли до групового раунду. Зокрема пряму путівку до групи ЛЧ отримав чемпіон України – донецький "Шахтар".

Жеребкування групового етапу Ліги чемпіонів заплановане на 31 серпня

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