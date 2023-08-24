Кривдник "Дніпра-1" зазнав поразки: результати перших матчів плейоф кваліфікації Ліги чемпіонів

Поєдинки у відповідь заплановано на 29/30 серпня.

22-23 серпня відбулися перші матчі раунду плейоф кваліфікації Ліги чемпіонів УЄФА сезону-2023/24.

Грецький "Панатінаїкос", який у 2-му раунді відбору вибив "Дніпро-1", на виїзді поступився португальській "Бразі". Матч завершився з рахунком 2:1.

Своєю чергою, польський "Ракув" українського півзахисника Владислава Кочергіна вдома мінімально програв данському "Копенгагену" (0:1). Українець вийшов у стартовому складі та провів на полі 80 хвилин.

Результати перших матчів плейоф кваліфікації Ліги чемпіонів

Вівторок, 22 серпня

"Антверпен" (Бельгія) – АЕК Афіни (Греція) – 1:0

"Ракув" (Польща) – "Копенгаген" (Данія) – 0:1

"Рейнджерс" (Шотландія) – ПСВ (Нідерланди) – 2:2

Середа, 23 серпня

"Брага" (Португалія) – "Панатінаїкос" (Греція) – 2:1

"Маккабі" Хайфа (Ізраїль) – "Янг Бойз" (Швейцарія) – 0:0

"Мольде" (Норвегія) – "Галатасарай" (Туреччина) – 2:3

Поєдинки у відповідь заплановано на 29/30 серпня. Переможці двоматчевих протистоянь потраплять до групового раунду Ліги чемпіонів. Невдахи зіграють на груповій стадії Ліги Європи.

Нагадаємо, на груповій стадії Ліги чемпіонів зіграють 32 клуби, 26 з них автоматично вийшли до групового раунду. Зокрема пряму путівку до групи ЛЧ отримав чемпіон України – донецький "Шахтар".

Жеребкування групового етапу Ліги чемпіонів заплановане на 31 серпня

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