Кривдник "Дніпра-1" здолав клуб Малиновського: результати перших матчів 3-го раунду відбору Ліги чемпіонів

8 – 9 серпня відбулися перші матчі 3-го кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів УЄФА сезону-2023/24.

Грецький "Панатінаїкос", який на попередній стадії змагань вибив "Дніпро-1", вдома обіграв французький "Марсель" українського півзахисника Руслана Малиновського. Мінімальну перемогу (1:0) "зеленим" приніс гол ексвінгера донецького "Шахтаря" Бернарда.

Додамо, що Малиновський не заявлений за "провансальців" на Лігу чемпіонів. Невдовзі українець повинен змінити клуб.

Чергову сенсацію у кваліфікації найпрестижнішого євротурніру створив фарерський "Клаксвік", який у першій грі на своєму полі переміг норвезький "Мольде" (2:1). Раніше команда встановила історичне досягнення – "Клаксвік" став першим футбольним клубом в історії своєї країни, який гарантував собі участь на груповому етапі єврокубків (щонайменше Ліги конференцій – прим.).

Своєю чергою, гол українського півзахисника Владислава Кочергіна допоміг польському "Ракуву" здобути перемогу над кіпрською командою "Аріс" Лімасол (2:1).

Матч між афінським АЕКом та загребським "Динамо", який мав відбутися 8 серпня у столиці Греції, було перенесено через вбивство фаната господарів у масовій бійці.

Результати перших матчів 3-го раунду кваліфікації Ліги чемпіонів

Вівторок, 8 серпня

"Копенгаген" (Данія) – "Спарта" Прага (Чехія) – 0:0

"Ракув" (Польща) – "Аріс" Лімасол (Кіпр) – 2:1

ПСВ Ейндховен (Нідерланди) – "Штурм" (Австрія) – 4:1

"Клаксвік" (Фарери) – "Мольде" (Норвегія) – 2:1

"Брага" (Португалія) – "Бачка-Топола" (Сербія) – 3:0

"Олімпія" Любляна (Словенія) – "Галатасарай" (Туреччина) – 0:3

АЕК Афіни (Греція) – "Динамо" Загреб (Хорватія) – перенесено

Середа, 9 серпня

"Панатінаїкос" (Греція) – "Марсель" (Франція) – 1:0

"Слован" Братислава (Словаччина) – "Маккабі" Хайфа (Ізраїль) – 1:2

"Рейнджерс" (Шотландія) – "Серветт" (Швейцарія) – 2:1

Поєдинки-відповіді 3-го відбіркового раунду Ліги чемпіонів відбудуться за тиждень, 15 і 16 серпня.

Нагадаємо, на груповій стадії Ліги чемпіонів зіграють 32 клуби, 26 з них автоматично вийшли до групового раунду. Ще шість путівок до основного раунду найпрестижнішого євротурніру розігруються у кваліфікації.

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