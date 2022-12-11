Кривдник Ломаченка піднявся з нокдауну і завоював чемпіонський титул (відео)

Американський боксер Теофімо Лопес переміг іспанця Сандора Мартіна в поєдинку за титул інтернаціонального чемпіона WBO в першій напівсередній вазі, який відбувся у Нью-Йорку (США).

На початку бою американець та іспанець влаштували обмін ударами, внаслідок чого Лопес в другому раунді навіть побував у нокдауні.

.@SandorMartin with the HUGE knockdown in R2 pic.twitter.com/11urkis4n1 — Top Rank Boxing (@trboxing) December 11, 2022

Теофімо зумів встати з канвасу та швидко оговтався. Він перехопив ініціативу та своїми ударами розбив суперникові ніс.

У підсумку боксери пройшли всю дистанцію з 10 раундів. За підсумками бою Лопес був оголошений переможцем роздільним рішенням суддів – 96-93, 97-92, 94-95.

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Таким чином, Лопес став обов'язковим претендентом на титул WBC у першому напівсередньому дивізіоні, яким володіє інший американець Реджис Прогрейс.

Нагадаємо, у жовтні 2020 року Лопес переміг українця Василя Ломаченка в бою за звання абсолютного чемпіона світу в легкій вазі. Проте вже в наступному поєдинку американець програв австралійцю Джорджу Камбососу, втративши всі свої пояси. Після поразки Теофімо вирішив змінити вагову категорію.

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