Кривдник Ломаченка погодився дати українцю реванш, але лише за однієї умови

Кривдник Ломаченка погодився дати українцю реванш, але лише за однієї умови

Їхня перша дуель відбулася в жовтні 2020 року.

Чемпіон світу за версіями WBA, WBC, IBF та IBO в легкій вазі Теофімо Лопес, схоже, готовий дати реванш українському боксеру - Василю Ломаченку.

Про це американець розповів у коментарі для Complex.

Так, за словами Лопеса повторний бій із українцем може статися, але для цього існує од6на умова.

"Якщо поєдинок із Ломаченком колись відбудеться, і якщо його команда хоче реванш, то вони мають піднятися в першу напівсередню вагу. Якщо хочуть цей бій, то хай піднімаються. Коли я бився з Ломаченком, то зробив вагу. Водночас я відчував себе надто легким. Мені здавалося, що він був важчий за мене.

Моє тіло зараз перебуває на етапі, коли каже: Пішли в першу напівсередню вагу. Що ми ще тут робимо? Мені довелося багатьом пожертвувати, але я вдячний усім. Люди зможуть побачити реванш лише тоді, коли він зустрінеться зі мною у першій напівсередній вазі. Я побив його чесно і якщо ви хочете реваншу, то вам потрібно щось мені дати.

Вірю, що "Лома" найкращий у другій напівлегкій вазі. Я також думаю, що він переможе всіх у легкому", - сказав Лопес.

Зазначимо, що свій наступний поєдинок Ломаченко проведе 11 грудня проти колишного чемпіона світу Річарді Коммі. Поєдинок між Ломаченком та Коммі на прізвисько "Термінатор" відбудеться на легендарній арені "Медісон Сквер Гарден" у Нью-Йорку.

Цікаво, що обидва боксери раніше програли саме Теофімо Лопесу, якому сумарно поступилися чотирма чемпіонськими титулами у легкій ваговій категорії.