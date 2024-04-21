Кривдник Ломаченка тричі побував у нокдауні та зазнав першої поразки в кар'єрі, але зберіг титул (відео)

У ніч проти 21 квітня у Брукліні, Нью-Йорк (США) відбувся поєдинок між чемпіоном світу у першій напівсередній вазі за версією WBC американцем Девіном Гейні та його співвітчизником Раяном Гарсією.

На кону повинен був стояти пояс WBC, але перед боєм Гарсія не вклався в ліміт вагової категорії до 63,5 кг. Вага Раяна виявилася більшою на 1,4 кг, тому він уже не міг претендувати на чемпіонський титул.

Під час поєдинку боксери пройшли всю дистанцію з 12 раундів. Гарсія тричі відправив суперника в нокдаун: у 7-му, 10-му та 11-му раундах.

Ryan Garcia Knocks out Devin Haney in the 7th round pic.twitter.com/xINfa3bkiY — Qura (@Qurandale) April 21, 2024

Ryan Garcia DROPS Devin Haney for the THIRD time in Round 11 #HaneyGarcia pic.twitter.com/IQVQfcTgH4 — Cageside Access (@CagesideAccess) April 21, 2024

Проте Гейні щоразу підводився на ноги та у фінальному раунді пішов на ризик, намагаючись нокаутувати опонента. Але було вже запізно. Раян вправно ухилявся від його ударів і навіть встигав потанцювати в ринзі, кепкуючи з Девіна.

Ryan Garcia was off that good powder tonight. Tf was this? #HaneyGarcia pic.twitter.com/LKePzqVDmg — Hollywood Huego (@ScottHuego) April 21, 2024

У підсумку Гарсія здобув перемогу рішенням більшості суддів – 112:112, 114:110, 115:109.

Для Гейні це перша поразка в кар'єрі. До цього він здобув 31 перемогу (15 – нокаутом), зокрема у травні 2023 року одноголосним суддівським рішенням здолав українця Василя Ломаченка у бою за звання абсолютного чемпіона світу в легкій вазі.

Гарсія здобув свою 25-ту перемогу (20 – нокаутом) на профірингу. Єдиної поразки він зазнав у квітні 2023 року від американця Джервонти Девіса.

Після бою президент WBC Маурісіо Сулейман заявив, що пояс організації не стає вакантним, а залишиться у Гейні, незважаючи на його поразку.

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