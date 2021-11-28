Кривдник Ломаченка зазнав першої поразки в кар'єрі та втратив усі чемпіонські пояси (відео)

Джордж Камбосос - новий абсолютний чемпіон світу в легкій вазі.
Американець Теофімо Лопес, який минулого року позбавив чемпіонських титулів українця Василя Ломаченка, сенсаційно програв австралійцю Джорджу Камбососу та втратив пояси IBF, WBA, WBO та WBC (Franchise) в легкій вазі.
Поєдинок відбувся в Нью-Йорку на арені Madison Square Garden. Із перших секунд Лопес пішов в атаку, але претендент був готовий до такого плану американця. Уже в першому раунді Камбосос влучив у суперника з правої - Лопес опинився в нокдауні.
Відео нокдауну від Камбососа в першому раунді
KAMBOSOS DROPS TEÓFIMO #LópezKambososJr pic.twitter.com/8c0dNuMbHi— DAZN Boxing (@DAZNBoxing) November 28, 2021
Після такого Лопес уже був обережнішим, а Камбосос сміливо діяв у ринзі та забирав раунд за раундом. У восьмій трихвилинці чемпіон спробував перехопити ініціативу, а в десятому відправив Камбососа до нокдауну. Проте австралієць зумів піднятися та активно провів останні раунди.
Відео нокдауну від Лопеса в десятому раунді
TEÓFIMO LÓPEZ GETS A KNOCKDOWN #LópezKambososJr pic.twitter.com/SLRUq7GcBh— DAZN Boxing (@DAZNBoxing) November 28, 2021
Після 12 раундів судді констатували перемогу Камбососа роздільним рішенням - 115-111, 113-114, 115-112.
The moment of glory for George Kambosos Jr. #LópezKambososJr pic.twitter.com/Q5DwQ36wzD— DAZN Boxing (@DAZNBoxing) November 28, 2021
- Для Лопеса ця поразка стала першою в кар'єрі. Раніше в його активі було 16 перемог (12 - нокаутом) у 16 поєдинках.
- Камбосос здобув 20-ту перемогу (10 - нокаутом) на професійному рингу. У його послужному списку жодної поразки.