Кривдник Ломаченка зазнав першої поразки в кар'єрі та втратив усі чемпіонські пояси (відео)

Джордж Камбосос - новий абсолютний чемпіон світу в легкій вазі.

Американець Теофімо Лопес, який минулого року позбавив чемпіонських титулів українця Василя Ломаченка, сенсаційно програв австралійцю Джорджу Камбососу та втратив пояси IBF, WBA, WBO та WBC (Franchise) в легкій вазі.

Поєдинок відбувся в Нью-Йорку на арені Madison Square Garden. Із перших секунд Лопес пішов в атаку, але претендент був готовий до такого плану американця. Уже в першому раунді Камбосос влучив у суперника з правої - Лопес опинився в нокдауні.

Відео нокдауну від Камбососа в першому раунді

Після такого Лопес уже був обережнішим, а Камбосос сміливо діяв у ринзі та забирав раунд за раундом. У восьмій трихвилинці чемпіон спробував перехопити ініціативу, а в десятому відправив Камбососа до нокдауну. Проте австралієць зумів піднятися та активно провів останні раунди.

Відео нокдауну від Лопеса в десятому раунді

Після 12 раундів судді констатували перемогу Камбососа роздільним рішенням - 115-111, 113-114, 115-112.

The moment of glory for George Kambosos Jr. #LópezKambososJr pic.twitter.com/Q5DwQ36wzD — DAZN Boxing (@DAZNBoxing) November 28, 2021