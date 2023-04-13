Кривдник "Шахтаря" обіграв "Рому" в першому матчі 1/4 фіналу Ліги Європи (відео)

У першому таймі "вовки" не забили пенальті.
Нідерланський "Феєнорд" на власному полі переміг італійську "Рому" в першому матчі 1/4 фіналу Ліги Європи – 1:0.
Єдиний гол у цій зустрічі господарі забили в другому таймі. На 54-й хвилині Матс Віффер відзначився після передачі Уссами Ідріссі.
Зазначимо, що наприкінці першого тайму підопічні Жозе Моурінью могли виходити вперед, але Лоренцо Пеллегріні не реалізував пенальті.
Огляд матчу
Матч-відповідь між клубами відбудеться за тиждень, 20 квітня, на "Стадіо Олімпіко" в Римі.
У півфіналі переможець пари "Феєнорд" – "Рома" зіграє з тріумфатором дуелі "Баєр" (Німеччина) – "Юніон Сен-Жилуаз" (Бельгія).
Нагадаємо, саме "Феєнорд" не пустив донецький "Шахтар" до чвертьфіналу Ліги Європи.
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