Кривдник "Шахтаря" проти Моурінью: результати жеребкування 1/4 та 1/2 фіналу Ліги Європи

Чвертьфінальні поєдинки заплановано на 13 і 20 квітня.

У п'ятницю, 17 березня, у швейцарському Ньйоні відбулося жеребкування чвертьфінальної та півфінальної стадії Ліги Європи сезону-2022/23.

Жеребкування вирішальних стадій плейоф другого за престижністю єврокубка було сліпим, тобто клуби не ділили на сіяні та несіяні. Також могли зустрітися одна з одною команди з однієї національної асоціації.

Згідно з результатами жеребкування, нідерланський "Феєнорд", який не пустив донецький "Шахтар" до чвертьфіналу, зіграє проти "Роми" португальського тренера Жозе Моурінью.

Своєю чергою, лісабонський "Спортинг", який у серії пенальті вибив з турніру "Арсенал" українця Олександра Зінченка, позмагається за путівку до півфіналу з "Ювентусом".

Результати жеребкування 1/4 фіналу Ліги Європи

"Манчестер Юнайтед" (Англія) – "Севілья" (Іспанія)

"Ювентус" (Італія) – "Спортинг" (Португалія)

"Баєр" (Німеччина) – "Юніон Сен-Жилуаз" (Бельгія)

"Феєнорд" (Нідерланди) – "Рома" (Італія)

Результати жеребкування 1/2 фіналу Ліги Європи

"Ювентус" (Італія) / "Спортинг" (Португалія) – "Манчестер Юнайтед" (Англія) / "Севілья" (Іспанія)

"Феєнорд" (Нідерланди) / "Рома" (Італія) – "Баєр" (Німеччина) / "Юніон Сен-Жилуаз" (Бельгія)

Перші матчі 1/4 фіналу Ліги Європи відбудуться 13 квітня, поєдинки у відповідь – 20 квітня. Півфінали будуть зіграні 11 та 18 травня.

Фінал турніру запланований на "Пушкаш Арені" в Будапешті 31 травня 2023 року.

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