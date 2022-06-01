"Криза пенсійного віку": Продивус відповів заслуженому тренеру України на звинувачення у дружбі з одіозним росіянином

"Криза пенсійного віку": Продивус відповів заслуженому тренеру України на звинувачення у дружбі з одіозним росіянином

Президент федерації боксу України та радник директорів Міжнародної асоціації боксу (IBA) Володимир Продивус відреагував на критику з боку колишнього головного тренера національної збірної Дмитра Сосновського.

Продивуса, який нещодавно відмовився йти зі своєї посади на заклик міністра спорту, розкритикував також заслужений тренер України з боксу Дмитро Сосновський. Екснаставник команди не визнає Продивуса справжнім президентом ФБУ та стверджує, що процедура, за якою мали проходили вибори, була порушена. Також Сосновського обурюють зв'язки очільника ФБУ зі скандальним росіянином - президентом IBA Умаром Кремльовим.

В свою чергу Продивус заявив, що колишній тренер переслідує "фінансові інтереси" та більше "переймається власним піаром, ніж спортивними результатами власних боксерів".

Про це він сказав у коментарі Inside the Games.

"Перед тим, як Дмитро Сосновський завершив кар'єру, ФБУ допомогла йому реалізувати мрію: опублікувати документальну книжку про його досягнення в боксі. Найімовірніше, життя на пенсії виявилося набагато нуднішим, ніж Дмитро собі уявляв, що й змусило його робити безпідставні заяви. Маю надію, що скоро криза пенсійного віку його мине, і він продовжить жити щасливим, безтурботним життям", - зазначив він.

Нагадаємо, що днями Продивус назвав неприйнятним суддівство на чемпіонаті Європи з боксу щодо українських спортсменів.

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