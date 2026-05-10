ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція
Локація:
Київ
weather +17°

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
Кількість переглядів
124
Час на прочитання
1 хв

Крок до чемпіонства: "Арсенал" здобув драматичну перемогу над "Вест Гемом" в АПЛ

"Каноніри" збільшили відрив від "Манчестер Сіті" на вершині турнірної таблиці АПЛ.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
Коментарі
"Арсенал"

"Арсенал" / © Associated Press

"Арсенал" на виїзді здобув важку перемогу над "Вест Гемом" у матчі 36-го туру англійської Прем'єр-ліги (АПЛ) сезону-2025/26. Поєдинок у Лондоні завершився з рахунком 0:1.

Тривалий час жодна з команд не могла забити. У другому таймі "молотобійці" створили супермомент, але Матеус Фернандеш з близької відстані не зумів переграти голкіпера "канонірів" Давіда Раю.

На 83-й хвилині підопічні Мікеля Артети забили переможний м'яч — Леандро Троссард відзначився точним ударом з передачі Мартіна Едегора.

У компенсований час стався надзвичайно драматичний епізод, який міг позбавити "Арсенал" перемоги. На 90+5-й хвилині Каллум Вілсон вразив ворота "гармашів" після розіграшу кутового, але, переглянувши відеоповтор (VAR), арбітр скасував гол через порушення правил проти Раї.

Огляд матчу "Вест Гем" — "Арсенал"

Буде додано незабаром.

Після цієї перемоги "Арсенал" (79 очок) продовжує лідирувати АПЛ. "Каноніри" збільшили відрив від "Манчестер Сіті", який йде другим з матчем у запасі. до 5 балів. "Вест Гем" (36 пунктів) залишився у зоні вильоту на 18-й позиції.

У наступному турі "Арсенал" 18 травня прийме "Бернлі", а "Вест Гем" днем раніше у гостях позмагається з "Ньюкаслом".

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
124
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie