Крок до чемпіонства: "Арсенал" здобув драматичну перемогу над "Вест Гемом" в АПЛ

"Арсенал" / © Associated Press

"Арсенал" на виїзді здобув важку перемогу над "Вест Гемом" у матчі 36-го туру англійської Прем'єр-ліги (АПЛ) сезону-2025/26. Поєдинок у Лондоні завершився з рахунком 0:1 .

Тривалий час жодна з команд не могла забити. У другому таймі "молотобійці" створили супермомент, але Матеус Фернандеш з близької відстані не зумів переграти голкіпера "канонірів" Давіда Раю.

На 83-й хвилині підопічні Мікеля Артети забили переможний м'яч — Леандро Троссард відзначився точним ударом з передачі Мартіна Едегора.

У компенсований час стався надзвичайно драматичний епізод, який міг позбавити "Арсенал" перемоги. На 90+5-й хвилині Каллум Вілсон вразив ворота "гармашів" після розіграшу кутового, але, переглянувши відеоповтор (VAR), арбітр скасував гол через порушення правил проти Раї.

Після цієї перемоги "Арсенал" (79 очок) продовжує лідирувати АПЛ. "Каноніри" збільшили відрив від "Манчестер Сіті", який йде другим з матчем у запасі. до 5 балів. "Вест Гем" (36 пунктів) залишився у зоні вильоту на 18-й позиції.

У наступному турі "Арсенал" 18 травня прийме "Бернлі", а "Вест Гем" днем раніше у гостях позмагається з "Ньюкаслом".

