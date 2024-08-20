"Крок до перемоги": олімпійська чемпіонка Магучіх задонатила ще мільйон гривень для ЗСУ

Українська стрибунка у висоту Ярослава Магучіх, яка завоювала "золото" на Олімпійських іграх-2024 в Парижі, перерахувала ще мільйон гривень на допомогу ЗСУ.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив волонтер і блогер Ігор Лаченков.

"Олімпійська чемпіонка Ярослава Магучіх щойно задонатила нам на збір мільйон гривень з призових. Я шокований, це просто найкраща людина та гордість, дуже-дуже дякую", – написав Лаченков.

Сама Магучіх прокоментувала свій донат у соцмережах, зазначивши, що будь-яка допомога ЗСУ – це крок до перемоги над російськими окупантами.

" – скільки тобі потрібно для щастя?

– один мільйон гривень нуль копійок.

А якщо без жартів, це мій третій великий, а головне – публічний донат. Я хочу нагадати, що будь-яка щоденна сума для ЗСУ – це крок до перемоги.

Сказати, що не буває маленьких донатів і подякувати хлопцям, Ігору Лаченкову та Євгену Проніну, за те, що протягом всіх років організовують збори, які рятують життя і нищать ворогів", – написала Магучіх.

Зазначимо, що Магучіх уже далеко не вперше фінансово допомогла українським військовим. Раніше повідомлялося, що вона пожертвувала 500 тисяч гривень на лікування бійцям ЗСУ. Також Ярослава пожертвувала мільйон гривень зоозахисникам.

На Іграх у Парижі 22-річна легкоатлетка з Дніпра виборола свою другу олімпійську медаль у кар'єрі та перше "золото". У Токіо-2020 вона здобула "бронзу".

Нагадаємо, на початку липня цього року Магучіх побила світовий рекорд у стрибках у висоту серед жінок. На етапі Діамантової ліги в Парижі українка першою в історії взяла висоту 2,10 метра. Ярослава перевершила досягнення болгарки Стефки Костадінової, яка 1987 року на чемпіонаті світу в Римі стрибнула на 2,09 метра.

Ексклюзивно для Сніданку! Ярослава Магучіх про свою перемогу на Олімпіаді в Парижі!

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