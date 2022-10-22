"Крок до виправдання тероризму": Гераскевич "розніс" президента МОК, який заступився за російських спортсменів

Український скелетоніст Владислав Гераскевич розкритикував виступ президента Міжнародного олімпійського комітету (МОК) Томаса Баха щодо присутності російського та білоруського НОК на Генеральній асамблеї Асоціації національних олімпійських комітетів (АНОК).

Раніше очільник МОК укотре став на захист російських і білоруських спортсменів, закликавши поважати те, що РФ і Білорусь допустили до асамблеї АНОК. Бах закликав розділяти спорт і політику, наголосивши, що спортсмени не повинні відповідати за злочинні дії влади своєї країни.

Таку позицію керівника Міжнародного олімпійського комітету аргументовано розкритикував Гераскевич на своїй сторінці у Twitter.

"Я відповім на цитати з останньої заяви МОК Томаса Баха і розповім, чому вважаю їх кроком до виправдання тероризму. Перша цитата: "Цю війну почав не російський народ". Але саме росіяни влаштували геноцид українців в Україні. Російські юристи, інженери, спортсмени сьогодні стали російськими військовими, а їхні дружини та матері підтримали це рішення. Хіба російський солдат не є російським народом? Хіба російський народ не підтримує терористичні дії терористичного уряду Росії? Чи не російський народ обирав цю владу?

Друга цитата: "Цю війну почали не російські спортсмени, Олімпійський комітет Росії чи члени МОК РФ". Бах стверджує, що командувач російською армією і президент НОК Росії Поздняков не винен у цій війні. Російські спортсмени, які воюють у лавах російської армії, пропагують війну - не винні. Марія Ласіцкене, яка була довіреною особою Путіна на президентських виборах 2018 року й отримувала нагороди від Шойгу, також не винна.

Спортсмени, які стояли з літерами "Z" за спиною Путіна на "Лужниках", не винні. Цікаво дізнатися від пана Баха, хто винен? Третя цитата: "Політичний світ стає все більш фрагментованим, ворожим і поляризованим". Вони вбивають наших дітей, а ми ворогуємо? Світ має відкрити всі двері для вбивць, ґвалтівників, грабіжників і об'єднатися з ними.

Президент МОК закликає до терпимості до терористів та їхньої пропаганди війни, яку активно підтримує російський спорт на чолі з полковником російської армії Поздняковим. Четверта і п'ята цитата: "Але якщо ми дозволимо політиці взяти гору над спортом, завтра це будеде ви". "Пам'ятайте про це і завжди пам'ятайте, що ви, ваша автономія, ваші спортсмени могли б бути наступними у черзі на санкції з політичних мотивів".

Очевидно, Томас Бах бачить жертвами російських спортсменів і чиновників, які стоять на сцені поруч з Путіним… А не зґвалтованих українських дітей, десятки тисяч убитих українців, спалених українських міст, зруйнованої української спортивної інфраструктури. МОК просить не карати росіян за тероризм, тому що будь-яка країна та її спортсмени можуть стати терористами.

Шоста цитата: "В інтересах усіх нас ми протистоїмо цій повній політизації спорту". Росія тричі порушила олімпійське перемир'я. У російському спорті діє державна допінгова програма. Путін і російські спортсмени постійно говорять про велич російської раси. Але Томас Бах закликає світову спортивну громадськість не привносити політику в спорт.

Сьома цитата: "Санкції можна і треба накладати лише на тих, хто за щось відповідає". Тоді було б цікаво дізнатися від пана Баха, чому МОК виключив ПАР на 28 років (з 1964 до 1992) через місцеву політику апартеїду? Чим вона принципово відрізняється від сьогоднішньої ситуації в Росії? Чому до росіян ставляться інакше? Африканські спортсмени покарані, а російські спортсмени не винні.

Резюмуючи, скажу, що це черговий крок МОК для схвалення тероризму. Усе це дуже нагадує Олімпійські ігри 1936 року в Берліні, коли П'єр де Кубертен назвав Гітлера "одним із найкращих творчих духів нашого часу" і оголосив нацистську Німеччину духовним хранителем олімпійських ідей.

Потім, після закінчення Другої світової війни, 1946 року, МОК визнав свою помилку і попросив вибачення, але, як бачимо, МОК не вчиться на своїх помилках і повторює їх знову", - написав Гераскевич.

Нагадаємо, що на початку повномасштабної війни, яку Росія розв'язала проти України, голова МОК рекомендував міжнародним федераціям не допускати спортсменів країн-агресорок до змагань. Однак у червні Бах зробив резонансну заяву про те, що недопуск до змагань росіян і білорусів порушує принцип "спорт поза політикою" та унеможливлює "чесність проведення змагань".

Читайте також:

"Неприйнятна пропаганда": президент НОК Данії демонстративно залишив засідання АНОК під час виступу РФ

"Це повинно мати наслідки": норвезькі лижниці підтримали можливий бойкот змагань через росіян і білорусів

"Вони не розпочинали війну": в МОК заговорили про повернення росіян до міжнародного спорту