"Крок назад, ми в суботу все це зробимо": відео реакції Усика на сутичку його команди з батьком Ф'юрі

З'явилися подробиці сутички між командами чемпіона світу за версіями WBO, WBA, IBO та IBF Олександра Усика та володаря титулу WBC Тайсона Ф'юрі, яка відбулася 13 травня у Саудівській Аравії.

На опубліковано відео видно, що український боксер давав інтерв'ю британському телеканалу Sky Sports, коли до нього наблизилася команда Ф'юрі та почала заважати своїми гучними криками.

Обидві команди почали вигукувати імена своїх боксерів. Усик спробував втрутитися та заспокоїти пристрасті, закликавши учасників штовханини дочекатися суботи, коли власне відбудеться його бій з Ф'юрі.

"Крок назад, ми в суботу все це зробимо", – прокричав Олександр.

Зазначимо, що батько Ф'юрі вдарив члена команди Усика, внаслідок чого розбив собі голову до крові. Невдовзі після "кривавої" сутички Ф'юрі-старший зробив заяву, попросивши вибачення за свою поведінку.

Поєдинок Усик – Ф'юрі відбудеться 18 травня в Ер-Ріяді. Спочатку бій було заплановано на 17 лютого, однак через травму, яку британець отримав під час одного зі спарингів, його довелося відкласти.

Переможець бою Усик – Ф'юрі стане першим абсолютним чемпіоном світу в надважкому дивізіоні у XXI столітті.

Останнім "абсолютом" у хевівейті був Леннокс Льюїс, який здобув цей статус 1999 року, коли переміг Евандера Голіфілда. Тоді на кону стояли титули WBA, WBC та IBF. Пояс WBO було визнано рівноцінним 2007 року, тому переможець бою між Усиком і Ф'юрі стане першим в історії "абсолютом" у надважкій вазі з чотирма головними титулами.

Раніше повідомлялося, що переможця бою Усик – Ф'юрі позбавлять одного з чемпіонських поясів.

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