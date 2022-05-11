"Крок у правильному напрямку": найтитулованіший спортсмен Олімпіади-2022 - про необхідність санкцій проти росіян

"Крок у правильному напрямку": найтитулованіший спортсмен Олімпіади-2022 - про необхідність санкцій проти росіян

Чотириразовий норвезький олімпійський чемпіон Йоганнес Бьо прокоментував відсторонення російських спортсменів від світового спорту.

Норвежець вважає, що санкції допоможуть у боротьбі проти Росії, яка розгорнула повномасштабну війну проти України.

Про це спортсмен заявив у інтерв'ю Dagblade.

"Виключення Росії виглядає єдиною можливістю для того, щоб налаштувати людей проти влади. І тоді це принаймні крок у правильному напрямку

У Росії вас раптом можуть посадити, і, мабуть, тому багато хто не прагне говорити, що думає, що правильно, а що – ні", – зазначив Бьо.

Нагадаємо, що Апеляційний суд Європейської федерації гандболу (EHF) відхилив клопотання Федерації гандболу Росії та московського "ЦСКА" про зупинення усунення російських збірних та клубів від турнірів під егідою EHF.

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