"Кролик проти жирафа": легендарний Леннокс Льюїс дотепно висловився про бій Усик – Ф'юрі

Колишній абсолютний чемпіон світу в надважкій вазі Леннокс Льюїс висловився про прийдешній бій між чемпіоном світу в надважкій вазі за версіями WBO, WBA, IBO та IBF Олександром Усиком і володарем титулу WBC Тайсоном Ф'юрі.

"Жодної неповаги, але у всіх є звір усередині. І Усик нагадує мені кролика, тому що він дуже добре рухається, і ніхто не може його спіймати. Потім я дивлюся на Тайсона Ф'юрі, й він схожий на жирафа. Я бачу їх як двох звірів, що б'ються між собою, але хто переможе? Це буде кролик чи жираф?

Я не думаю, що Тайсону потрібно багато рухатися. Багато рухатися потрібно Усику. Він збирається використовувати ринг. Усик не буде легким суперником для Тайсона Ф'юрі. Ви повинні це пам'ятати.

Усик – колишній абсолютний чемпіон у крузервейті (вагова категорія до 90,7 кг – прим.), і він не програвав. Ця людина – переможець, він ненавидить програвати. Я думаю, що між ними відбудеться тільки один бій, але ми можемо бути здивовані. Ніколи не знаєш точно", – заявив Льюїс в інтерв'ю YouTube-каналу Fight Hub TV.

Поєдинок Усик – Ф'юрі відбудеться 17 лютого 2024 року в Ер-Ріяді (Саудівська Аравія).

Переможець бою Усик – Ф'юрі стане першим абсолютним чемпіоном світу в надважкому дивізіоні у XXI столітті.

Останнім "абсолютом" у хевівейті був Леннокс Льюїс, який здобув цей статус 1999 року, коли переміг Евандера Голіфілда. Тоді на кону стояли титули WBA, WBC та IBF. Пояс WBO було визнано рівноцінним 2007 року, тому переможець бою між Усиком і Ф'юрі стане першим в історії "абсолютом" у надважкій вазі з чотирма головними титулами.

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