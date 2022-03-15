"Кров і на ваших руках": Володимир Кличко звернувся до тих, хто продовжує співпрацю з Росією

"Кров і на ваших руках": Володимир Кличко звернувся до тих, хто продовжує співпрацю з Росією

Знаменитий боксер і патріот України закликав не підтримувати своїми діями путінську війну.

Колишній чемпіон світу в надважкій вазі Володимир Кличко, який від початку повномасштабного російського вторгнення вступив до тероборони Києва, звернувся до бізнесменів та урядів із закликом припинити співпрацю з країною-агресоркою.

"Я звертаюся до вас - приватних осіб, бізнесменів, урядів, які все ще не наклали заборону на Росію - ви допомагаєте російській армії знищувати наші міста та наші життя. Ви також ведете війну разом із Путіним. Історія спостерігає за вами. Людство вас засудить.

Мирні люди були вбиті в цьому будинку, і кров зокрема на ваших руках. Якщо ви все ще працюєте з Росією та не ізолювали її, то кров і на ваших руках. Зупиніть цю російську війну, зупиніть путінську війну", - сказав Кличко у відеозверненні в Instagram.

Раніше повідомлялося, що Володимир Кличко закликав світ економічно ізолювати Росію та допомогти якнайшвидше зупинити війну в Україні. Також він записав емоційне відео після бомбардування окупантами пологового будинку в Маріуполі.

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