"Кров, піт та сльози": опубліковано промо чемпіонського бою Берінчик – Девіс (відео)

У ніч проти 15 лютого Денис вперше захищатиме титул WBO в легкій вазі.

Промоутерська компанія Top Rank опублікувала проморолик прийдешнього бою за звання чемпіона світу за версією WBO у легкій вазі, в якому чинний володар титулу українець Денис Берінчик боксуватиме з американцем Кейшоном Девісом.

До відео потрапили кадри з тренувального табору боксерів, а також яскраві моменти їхніх попередніх поєдинків. Обидва залишаються непереможними на профірингу.

"Кров, піт та сльози" – саме таку назву отримало промо чемпіонського бою Берінчик – Девіс.

Поєдинок між Берінчиком та Девісом відбудеться у ніч проти 15 лютого в Нью-Йорку (США) на легендарній арені "Madison Square Garden".

Для Дениса це буде перший захист титулу WBO в легкій вазі, який він здобув у травні 2024 року, роздільним рішенням суддів здолавши мексиканця Емануеля Наваррете.

У послужному списку 36-річного Берінчика 19 перемог (9 – нокаутом) у 19 поєдинках на професійному рингу. Він є срібним призером Олімпійських ігор-2012 у Лондоні.

В активі 25-річного Кейшона 12 перемог (8 – нокаутом) та жодної поразки. Він є срібним призером Олімпійських ігор-2020 у Токіо та володіє поясом WBO Intercontinental у легкій вазі.

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