Крученим ударом із центру поля: в Туреччині забили один з найкрасивіших голів сезону (відео)

Бразилець поклав шедевр у ворота "Фенербахче".
Фантастичний м'яч забив нападник "Газіантепа" Жоао Фігейредо в матчі 16-го туру чемпіонату Туреччини проти "Фенербахче".
Уже на восьмій хвилині бразилець відкрив рахунок у зустрічі. Форвард господарів скористався обрізкою хавбека суперників Луїса Густаво, який віддав неточну передачу поблизу центрального кола.
Фігейредо швидко зорієнтував в ситуації. Першим дотиком він перехопив м'яч, а другим одразу ж пробив, побачивши, що голкіпер задалеко вийшов з воріт. На повторі видно, що Жоао виконав удар з підкруткою, що дозволило м'ячу за дивовижною траєкторією влетіти за комірець воротарю.
⚽ Sizlerin oylarıyla belirlenen, @ClearTurkiye ile #SporTotoSüperLig'de 16. Haftanın Golü, Gaziantep FK'nın yıldız ismi Joao Figueiredo'dan geldi! #ClearİleHaftanınGolü pic.twitter.com/F8PXgxT4en— beIN SPORTS Türkiye (@beINSPORTS_TR) December 16, 2021
Матч завершився перемогою "Газіантепа" з рахунком 3:2. "Фенербахче" двічі зрівнював рахунок, але на 73-й хвилині Фігейредо оформив дубль і приніс своїй команді перемогу.
- "Газіантеп" посідає 13-те місце в чемпіонаті Туреччини, набравши 21 очко після 16 турів.
- "Фенербахче" розташувався на п'ятій позиції, маючи 27 балів у своєму активі.
Ексгравець НБА та ветеран американського футболу побилися на рингу: Мережа вибухнула мемами
"Боже мій, ти прекрасна": зіркова українська легкоатлетка приголомшила сексуальною фігурою в бікіні
Обличчям на канвас: популярний блогер наглухо вирубив ексчемпіона UFC (відео)