Крученим ударом із центру поля: в Туреччині забили один з найкрасивіших голів сезону (відео)

Крученим ударом із центру поля: в Туреччині забили один з найкрасивіших голів сезону (відео)

Бразилець поклав шедевр у ворота "Фенербахче".

Фантастичний м'яч забив нападник "Газіантепа" Жоао Фігейредо в матчі 16-го туру чемпіонату Туреччини проти "Фенербахче".

Уже на восьмій хвилині бразилець відкрив рахунок у зустрічі. Форвард господарів скористався обрізкою хавбека суперників Луїса Густаво, який віддав неточну передачу поблизу центрального кола.

Фігейредо швидко зорієнтував в ситуації. Першим дотиком він перехопив м'яч, а другим одразу ж пробив, побачивши, що голкіпер задалеко вийшов з воріт. На повторі видно, що Жоао виконав удар з підкруткою, що дозволило м'ячу за дивовижною траєкторією влетіти за комірець воротарю.

Матч завершився перемогою "Газіантепа" з рахунком 3:2 . "Фенербахче" двічі зрівнював рахунок, але на 73-й хвилині Фігейредо оформив дубль і приніс своїй команді перемогу.

"Газіантеп" посідає 13-те місце в чемпіонаті Туреччини, набравши 21 очко після 16 турів.

"Фенербахче" розташувався на п'ятій позиції, маючи 27 балів у своєму активі.

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