"Кругленька" сума чи реванш з Усиком: легендарний Льюїс зізнався, як би вчинив на місці Джошуа

"Кругленька" сума чи реванш з Усиком: легендарний Льюїс зізнався, як би вчинив на місці Джошуа

56-річний британець поділився своєю думкою щодо суперечливого питання.

Колишній чемпіон світу в надважкій вазі Леннокс Льюїс прокоментував чутки про те, що Ентоні Джошуа готовий за відступні в розмірі 15 мільйонів фунтів відмовитися від реваншу з Олександром Усиком, аби дати українцю провести об'єднавчий бій з Тайсоном Ф'юрі.

"Ти б узяв 15 млн фунтів за відмову від реваншу, в якому міг повернути свої пояси?" - запитав Льюїса підписник у Twitter.

Легендарний британець відповів, що відхилив би грошову пропозицію та спробував би повернути пояси в реванші.

"Я б не взяв ці гроші. І перш ніж ви заговорите про відступні Тайсона, просто пам'ятайте, що я не повертався після поразки. Я б спочатку повернув свої пояси. Це не порада та не критика Джошуа. Це просто те, що зробив би я", - написав Льюїс у Twitter.

No! And before you bring up the Tyson step aside money… just remember, I wasn’t coming off of a loss. I would go get my belts back first. This also is not advice or a knock on AJ. It’s just what I would do in that situation. https://t.co/SM38HHnLdl — Lennox Lewis, CBE, CM (@LennoxLewis) January 25, 2022

У ніч проти 26 вересня Усик переміг Джошуа одноголосним суддівським рішенням - 117-112, 116-112 і 115-113, і завоював титули IBF, WBO, WBA і IBO в надважкій вазі. Після цього одразу з'явилися розмови щодо бою-реваншу.

Точної дати реваншу між Усиком та Джошуа ще немає. За словами промоутера британського боксера Едді Гірна, реванш планують на квітень 2022 року. Із місцем бою також ще не визначилися, але ідею проведення поєдинку в Україні вважають фінансово невигідною.

В активі 35-річного Усика 19 перемог (13 - нокаутом) у 19 поєдинках. Три з них він провів у надважкій вазі. Перед цим Олександр став абсолютним чемпіоном світу в крузервейті (вагова категорія до 90,7 кг), завоювавши там усі чотири найпрестижніші пояси;

У послужному списку 32-річного Джошуа 24 перемоги (22 - нокаутом) і дві поразки. Вперше Ей Джей програв у червні 2019 року Енді Руїсу, але в грудні того ж року переміг мексиканця в реванші та повернув собі титули.

Зазначимо, нещодавно ЗМІ опублікували інформацію, що Джошуа готовий поступитися співвітчизнику Тайсону Ф'юрі боєм проти Усика, але сам Ей Джей заявив, що ще не збирається відмовлятися від бою з українцем.

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