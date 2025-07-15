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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
Кількість переглядів
373
Час на прочитання
2 хв

Кричав в обличчя: Усик прокоментував поведінку Дюбуа під час битви поглядів

Українець відповів на запитання, чи відчув енергію від свого суперника.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
Усик – Дюбуа

Усик – Дюбуа / © instagram.com/usykaa

Чемпіон світу за версіями WBA, WBO, WBC та IBO у надважкій вазі Олександр Усик прокоментував поведінку володаря титулу IBF Даніеля Дюбуа під час битви поглядів у Лондоні.

– Ти щойно провів битву поглядів з Даніелем. Яку енергію ти відчув від Дюбуа, який ніби кричить тобі в обличчя? Що ти про це думаєш?

– Я не відчув енергії, бо думаю, що це Даніель відчув мою енергію.

– Що, на твою думку, він думає, відчуваючи твою енергію?

– Не знаю. Ставте ці запитання Даніелю, не мені. Тому що я почуваюся добре. Все гаразд, – сказав Усик.

Під час битви поглядів Дюбуа кричав в обличчя українцеві, який у відповідь залишився незворушним.

Реванш Усик – Дюбуа відбудеться 19 липня на стадіоні "Вемблі" в Лондоні. На кону стоятиме звання абсолютного чемпіона світу в хевівейті.

Перший бій між Усиком і Дюбуа відбувся в серпні 2023 року в польському Вроцлаві. Тоді Олександр нокаутував Даніеля у дев'ятому раунді та захистив титули WBO, WBA, IBO та IBF у надважкій вазі.

У послужному списку 38-річного Усика 23 перемоги (14 – нокаутом) у 23 поєдинках на професійному рингу. В останньому бою українець у грудні 2024-го в реванші переміг британця Тайсона Ф'юрі, захистивши титули WBA, WBO, WBC та IBO.

В активі 27-річного Дюбуа 22 перемоги (21 – нокаутом) у 24 поєдинках. Британець на прізвисько "Динаміт" має у своєму пасиві дві поразки – від Джо Джойса 2020 року та від Усика 2023-го. В останньому поєдинку він у вересні 2024-го нокаутував свого співвітчизника Ентоні Джошуа, захистивши пояс IBF.

Раніше повідомлялося, що букмекери визначили фаворита бою Усик – Дюбуа за звання абсолютного чемпіона світу.

Крім того, ми розповідали, скільки зароблять Усик і Дюбуа за бій-реванш. А також де дивитися поєдинок Усик – Дюбуа.

Нагадаємо, Усик перед реваншем з Дюбуа розповів, як його сім'я переживає війну в Україні.

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Дата публікації
Кількість переглядів
373
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