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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
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Кривбас — Динамо: де дивитися і прогноз букмекерів на матч 11-го туру УПЛ

Поєдинок відбудеться 2 листопада у Кривому Розі.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
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"Кривбас" — "Динамо"

"Кривбас" — "Динамо" / © ФК Динамо Київ

У понеділок, 2 листопада, "Кривбас" прийме "Динамо" в матчі 11-го туру української Прем’єр-ліги (УПЛ) сезону-2026/27.

Поєдинок відбудеться на стадіоні "Гірник" у Кривому Розі. Стартовий свисток пролунає о 13:00.

"Кривбас" з 6 очками після восьми зіграних матчів наразі перебуває на передостанній, 15-й сходинці в УПЛ. "Динамо" набрало 19 балів за дев'ять поєдинків і розташовується на четвертій позиції.

Де дивитися матч Кривбас — Динамо

В Україні поєдинок "Кривбас" — "Динамо" у прямому ефірі покаже канал UPL.TV, який зокрема можна знайти на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ.

Прогноз букмекерів на матч Кривбас — Динамо

Фаворитом матчу букмекери вважають "Динамо". На перемогу киян приймаються ставки з коефіцієнтом 1,42. Нічия — 4,90. Виграш криворіжців — 6,60.

На тижні обидва клуби провели матчі 1/8 фіналу Кубка України: "Кривбас" здолав "Зорю" (1:1, пен. 3:2), а "Динамо" розгромно програло "Шахтарю" (0:3).

Раніше повідомлялося, що "Динамо" з новим тренером обіграло "Кудрівку" в матчі УПЛ.

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