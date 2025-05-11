"Кривбас" несподівано програв "Колосу" та не зумів піднятися до зони єврокубків (відео)

"Кривбас" – "Колос" / © ФК Кривбас

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"Кривбас" неочікувано поступився "Колосу" в домашньому матчі 28-го туру української Прем'єр-ліги (УПЛ) сезону-2024/25. Поєдинок на стадіоні "Гірник" у Кривому Розі завершився з рахунком 0:1 .

Початок зустрічі довелося двічі відкладати через повітряну тривогу.

Вийшовши на поле, команди потішили уболівальників лише одним забитим м'ячем – на 8-й хвилині протистояння у складі ковалівців відзначився бразилець Еліас.

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Огляд матчу "Кривбас" – "Колос"

Після цієї поразки "Кривбас" (43 очки) залишився на шостому місці в УПЛ, не зумівши піднятися до зони єврокубків.

Криворіжці ведуть боротьбу за четверту позицію та путівку до кваліфікації Ліги конференцій з житомирським "Поліссям" (44 бали) та львівськими "Карпатами" (43 пункти), які зіграли на один матч менше.

Своєю чергою, "Колос" має у своєму активі 32 очки і перебуває на десятій сходинці елітного дивізіону чемпіонату України.

У наступному, передостанньому турі УПЛ команда Юрія Вернидуба прийме "Оболонь", а підопічні Руслана Костишина на своєму полі зустрінуться з "Карпатами". Обидва поєдинки відбудуться 17 травня.

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