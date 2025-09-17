"Кривбасу" загрожує технічна поразка у виграному матчі Кубка України: що сталося

"Кривбас" / © ФК Кривбас

"Кривбас" повинен отримати технічну поразку (0:3) в матчі 1/16 фіналу Кубка України з футболу сезону-2025/26 проти "Чернігова".

Основний час зустрічі завершився внічию 1:1, а в серії пенальті клуб української Прем'єр-ліги (УПЛ) виявився точнішим – 3:1.

Однак, криворізькому клубу загрожує технічна поразка через перевищення ліміту на легіонерів. На 69-й хвилині поєдинку після заміни на полі опинилося одразу вісім іноземних футболістів замість семи дозволених.

Остаточне рішення щодо цього матчу буде ухвалено на засіданні Контрольно-дисциплінарного комітету УАФ.

"Кривбас" уже визнав свою помилку та попросив вибачення у вболівальників.

"На жаль, це була критична комунікаційна помилка під час напруженої виїзної гри. Шановні вболівальники! Ми неймовірно засмучені цією ситуацією. Усі гравці, тренери та працівники клубу приносять свої щирі вибачення за цю помилку.

Так, це людський фактор, але передусім "Кривбас" – це команда. Ми завжди разом відповідаємо за результат, незалежно від того, перемога це чи поразка. Дуже прикро втрачати результат не за спортивним принципом, але це точно не зламає нас – ми станемо лише сильнішими", – йдеться в заяві клубу.

Зазначимо, що раніше вінницька "Нива" вийшла до 1/16 фіналу Кубка України завдяки тому, що клубу ЮКСА присудили технічну поразку.

Нагадаємо, минулого сезону володарем Кубка України став донецький "Шахтар", який у фіналі у серії пенальті здолав київське "Динамо".