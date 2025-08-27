Кривдник "Динамо" здолав сербський клуб і вперше вийшов до основної стадії Ліги чемпіонів

"Пафос" / ФК "Пафос"

Реклама

Кіпрський "Пафос" вперше в історії вийшов до основного етапу Ліги чемпіонів.

У раунді плейоф кваліфікації чемпіон Кіпру в двоматчевій дуелі здолав сербську "Црвену Звезду".

Перша зустріч у Белграді завершилася перемогою "Пафоса" з рахунком 2:1. У поєдинку-відповіді сербська команда відкрила рахунок на 60-й хвилині зусиллями Мірко Іванича.

Реклама

Рахунок у двоматчевому протистоянні став рівним і клуби були близькими до екстратаймів. Однак у компенсований до другого тайму час Жажа забив за "Пафос" і вивів кіпрський колектив до основної стадії Ліги чемпіонів.

Зазначимо, що "Пафос" у третьому раунді відбору Ліги чемпіонів пройшов київське "Динамо", двічі обігравши чемпіона України (1:0, 2:0).

"Пафос" уперше в історії виступить в основному раунді Ліги чемпіонів. До цього сезону клуб з однойменного міста ніколи не грав навіть у кваліфікації найпрестижнішого євротурніру.

Раніше повідомлялося, що казахстанський "Кайрат" оформив історичний вихід до основного етапу Ліги чемпіонів.