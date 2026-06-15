Кривдник збірної України розгромною перемогою стартував на ЧС-2026

Швеція — Туніс / © Associated Press

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Збірна Швеції розгромила команду Тунісу в матчі першого туру групи F чемпіонату світу-2026 з футболу. Поєдинок на арені "Estadio BBVA" у мексиканському Монтерреї завершився з рахунком 5:1 .

Шведи відкрили рахунок уже на 7-й хвилині зустрічі — Ясін Аярі на добиванні розстріляв ворота суперника.

Зазначимо, що Аярі не став святкувати забитий м'яч через повагу до країни народження свого батька.

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Швеція — Туніс / © Associated Press

Швеція — Туніс / © Associated Press

На 30-й хвилині підопічні Грема Поттера подвоїли свою перевагу в рахунку. Віктор Дьокереш розігнав контратаку шведів передачею на Александера Ісака, а той зайшов до штрафного майданчика і низом пробив у дальній кут.

Швеція — Туніс / © Associated Press

Швеція — Туніс / © Associated Press

На 43-й хвилині збірна Тунісу скоротила відставання — Омар Рекік ударом головою замкнув подачу Ганнібала Межбрі з правого флангу на ближню стійку.

Швеція — Туніс / © Associated Press

Швеція — Туніс / © Associated Press

У другому таймі шведи повернули собі гандикап у два голи — на 59-й хвилині Ісак обікрав Ельє Скірі перед штрафним майданчиком тунісців та відпасував Дьокерешу, який відправив м'яч у лівий кут.

Швеція — Туніс / © Associated Press

Швеція — Туніс / © Associated Press

Швеція — Туніс / © Associated Press

На 84-й хвилині шведська команда забила вчетверте — Маттіас Сванберг одразу після свого виходу на заміну відзначився точним ударом після скидання від Ісака.

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Швеція — Туніс / © Associated Press

На 90+6-й хвилині шведи забили п'ятий гол — Аярі оформив дубль, установивши остаточний рахунок гри.

В іншому матчі стартового туру групи F збірна Японії вирвала нічию проти команди Нідерландів — 2:2.

У другому турі Швеція 20 червня зіграє з Нідерландами, а Туніс 21 червня позмагається з Японією.

Замість Швеції у цьому квартеті могла виступати збірна України, але наша команда програли шведам (1:3) у півфіналі плейоф європейського відбору та не вийшла на Мундіаль.

ЧС-2026 триватиме від 11 червня до 19 липня у трьох країнах — США, Мексиці та Канаді. Це перший Мундіаль, у якому беруть участь 48 збірних — найбільша кількість в історії турніру. Від 1998 до 2022 року на чемпіонатах світу використовувався формат із 32 командами.

Усі учасники ЧС-2026 поділені на 12 груп, у кожній — по чотири збірні. По дві найкращі команди з кожного квартету та вісім володарів третіх місць вийдуть до 1/16 фіналу. Далі відбудеться плейоф у форматі одноматчевих протистоянь на вибування.

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