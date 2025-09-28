- Дата публікації
Кривдник збірної України виграв чемпіонат світу-2025 з волейболу
Італія вдруге поспіль здобула "золото" світової першості з волейболу.
Збірна Італії з волейболу стала чемпіоном світу 2025 року.
У фіналі Мундіалю, який відбувався на Філіппінах, італійці перемогли Болгарію з рахунком 3:1 (25:21, 25:17, 17:25, 25:10).
Для італійців це друге поспіль та п'яте в історії "золото" світової першості з волейболу.
Зазначимо, що на цьому турнірі Італія виступала в одній групі з Бельгією, Україною та Алжиром. Після поразки від бельгійців італійці змагалися з українцями за вихід до плейоф і здобули перемогу, вибивши "синьо-жовтих" з Мундіалю.
Бронзовим призером ЧС-2025 з волейболу стала збірна Польщі, яка в матчі за третє місце обіграла Чехію – 3:1.