Проспорт
34
1 хв

Кривдник збірної України виграв чемпіонат світу-2025 з волейболу

Італія вдруге поспіль здобула "золото" світової першості з волейболу.

Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
Збірна Італії з волейболу

Збірна Італії з волейболу / © Associated Press

Збірна Італії з волейболу стала чемпіоном світу 2025 року.

У фіналі Мундіалю, який відбувався на Філіппінах, італійці перемогли Болгарію з рахунком 3:1 (25:21, 25:17, 17:25, 25:10).

Для італійців це друге поспіль та п'яте в історії "золото" світової першості з волейболу.

Зазначимо, що на цьому турнірі Італія виступала в одній групі з Бельгією, Україною та Алжиром. Після поразки від бельгійців італійці змагалися з українцями за вихід до плейоф і здобули перемогу, вибивши "синьо-жовтих" з Мундіалю.

Бронзовим призером ЧС-2025 з волейболу стала збірна Польщі, яка в матчі за третє місце обіграла Чехію – 3:1.

34
