Кубинський "Кінг-Конг" брутально нокаутував американця і став претендентом на пояс Усика (відео)

Кубинський "Кінг-Конг" брутально нокаутував американця і став претендентом на пояс Усика (відео)

Луїс Ортіс ефектно переміг Чарльза Мартіна, двічі побувавши в нокдауні.

Кубинський боксер надважкої ваги Луїс Ортіс нокаутом переміг американця Чарльза Мартіна в поєдинку, який став головною подією вечора у Лас-Вегасі. На кону стояв статус офіційного претендента на титул IBF, яким володіє українець Олександр Усик.

42-річний Ортіс на прізвисько "Кінг-Конг" розправився зі своїм 35-річним опонентом у шостому раунді. Однак перед цим кубинець двічі побував в нокдауні - у першому та четвертому раундах. Утім, Луїс швидко відновився і напружена битва продовжилася.

Розв'язка протистояння настала в шостому раунді. Серія потужних атак від Ортіса відправила Мартіна на канвас. В американця навіть застрягла рука між канатами. Лише з допомогою рефері Чарльз підвівся на ноги, однак бій вже було зупинено - перемога Ортіса технічним нокаутом.

Відео переможного нокауту

After being dropped twice earlier in the fight, Luis Ortiz came back to stop Charles Martin in round 6 #OrtizMartin



(via @PBConFOX) pic.twitter.com/RZnM6NQWys — ESPN Ringside (@ESPNRingside) January 2, 2022

Найкращі моменти бою

Для Ортіса це 33-тя перемога (28 - нокаутом) на професійному рингу. Також у його пасиві дві поразки.

Для Мартіна поразка стала третьою в кар'єрі. У його послужному списку також 28 перемог (25 - нокаутом) та одна нічия.

Додамо, що в андеркарді бою Ортіс - Мартін український надважковаговик Віктор Вихрист зі скандалом достроково переміг грузина Яго Кіладзе.

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