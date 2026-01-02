- Дата публікації
Кубок африканських націй-2025: розклад і результати матчів плейоф
Дивіться календар і результати усіх поєдинків плейоф Кубка Африки з футболу.
Від 3 до 18 січня 2026 року відбудуться матчі плейоф Кубка африканських націй-2025.
Турнір відбувається у Марокко за участю 24 національних збірних, які було розподілено на шість груп. До плейоф вийшли по дві найкращі команди з кожного квартету та чотири з шести володарів третіх місць.
Далі 16 збірних продовжать боротьбу за трофей в одноматчевих протистояннях на вибування.
Фінал турніру відбудеться 18 січня 2026 року в Рабаті.
Розклад і результати матчів плейоф Кубка африканських націй-2025
1/8 фіналу
Субота, 3 січня
18:00. Сенегал – Судан
21:00. Малі – Туніс
Неділя, 4 січня
18:00. Марокко – Танзанія
21:00. ПАР – Камерун
Понеділок, 5 січня
18:00. Єгипет – Бенін
21:00. Нігерія – Мозамбік
Вівторок, 6 січня
18:00. Алжир – ДР Конго
21:00. Кот-д'Івуар – Буркіна-Фасо
Сітка плейоф Кубка африканських націй-2025
Чинним володарем трофею є збірна Кот-д'Івуару, яка у фіналі попереднього розіграшу Кубка африканських націй здолала Нігерію з рахунком 2:1.
Рекордсменом за перемогами на Кубку Африки є збірна Єгипету, яка вигравала цей турнір сім разів (1957, 1959, 1986, 1998, 2006, 2008, 2010).
Раніше повідомлялося, що уряд африканської країни розпустив футбольну збірну після провалу на КАН-2025.