Кубок африканських націй-2025: розклад і результати матчів плейоф

Дивіться календар і результати усіх поєдинків плейоф Кубка Африки з футболу.

Фанат збірної Сенегалу

Фанат збірної Сенегалу / © Associated Press

Від 3 до 18 січня 2026 року відбудуться матчі плейоф Кубка африканських націй-2025.

Турнір відбувається у Марокко за участю 24 національних збірних, які було розподілено на шість груп. До плейоф вийшли по дві найкращі команди з кожного квартету та чотири з шести володарів третіх місць.

Далі 16 збірних продовжать боротьбу за трофей в одноматчевих протистояннях на вибування.

Фінал турніру відбудеться 18 січня 2026 року в Рабаті.

Розклад і результати матчів плейоф Кубка африканських націй-2025

1/8 фіналу

Субота, 3 січня

18:00. Сенегал – Судан

21:00. Малі – Туніс

Неділя, 4 січня

18:00. Марокко – Танзанія

21:00. ПАР – Камерун

Понеділок, 5 січня

18:00. Єгипет – Бенін

21:00. Нігерія – Мозамбік

Вівторок, 6 січня

18:00. Алжир – ДР Конго

21:00. Кот-д'Івуар – Буркіна-Фасо

Сітка плейоф Кубка африканських націй-2025

Сітка плейоф Кубка африканських націй-2025 / x.com/CAF_Online

Чинним володарем трофею є збірна Кот-д'Івуару, яка у фіналі попереднього розіграшу Кубка африканських націй здолала Нігерію з рахунком 2:1.

Рекордсменом за перемогами на Кубку Африки є збірна Єгипету, яка вигравала цей турнір сім разів (1957, 1959, 1986, 1998, 2006, 2008, 2010).

Раніше повідомлялося, що уряд африканської країни розпустив футбольну збірну після провалу на КАН-2025.

