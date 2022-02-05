Кубок Англії: "Вест Гем" з Ярмоленком драматично прорвався до наступного раунду

Українець провів на полі 120 хвилин.

"Вест Гем" українця Андрія Ярмоленка в матчі 1/16 фіналу Кубка Англії на виїзді переміг представника напівпрофесійної ліги "Кіддермінстер" - 2:1 за підсумками овертаймів.

Поєдинок складався для "молотобійців" дуже непросто. На 19-й хвилині Алекс Пенні вивів господарів поля уперед. Підопічні Девіда Моєса змогли зрівняти рахунок лише на першій компенсованій до основного часу хвилині - гру до овертайму перевів Деклан Райс.

Здавалося, що путівка до наступного раунду буде розіграна в серії пенальті, проте у компенсований час до другого екстратайму Джаррод Бовен вирвав для "молотобійців" перемогу.

Що стосується Ярмоленка, то він вийшов у стартовому складі та відіграв весь матч. У нинішньому сезоні на його рахунку 21 матч за "Вест Гем" у всіх турнірах, один гол та одна результативна передача.

Додамо, що в паралельному матчі 1/16 фіналу Кубка Англії "Челсі" обіграв клуб третього дивізіону "Плімут" з рахунком 2:1 за підсумками овертаймів.

Уже на 8-й хвилині Маколей Гіллесфі вивів представника нижчої ліги уперед. На 41-й хвилині "сині" відповіли голом Сезара Аспілікуети. У компенсований до першого екстратайму час вирішальний м'яч забив Маркос Алонсо.

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