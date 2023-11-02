Кубок ліги: "Арсенал" із Зінченком вилетів, "Челсі" без Мудрика вийшов до чвертьфіналу (відео)

Михайло не потрапив до заявки на матч через пошкодження.

У поєдинках 1/8 фіналу Кубка англійської ліги "Арсенал" українця Олександра Зінченка на виїзді поступився "Вест Гему" ( 3:1 ), а "Челсі" іншого нашого співвітчизника Михайла Мудрика вдома обіграв "Блекберн" ( 2:0 ).

"Каноніри" до 60-ї хвилини програвали "молотобійцям" з різницею у три голи. У складі "Вест Гема" відзначилися Мохаммед Кудус і Джаррод Бовен. Також автогол заніс до свого пасиву захисник "Арсенала" Бен Вайт.

Підопічні Мікеля Артети зуміли відповісти лише голом престижу – на 90+6-й хвилині забив Мартін Едегор.

Зінченко вийшов у стартовому складі та провів на полі 57 хвилин, після чого його замінив Такехіро Томіясу.

Огляд матчу

Своєю чергою, "Челсі" переміг "Блекберн", який виступає в Чемпіоншипі (другий за силою англійський дивізіон – прим.), забивши по голу в кожному з таймів.

На 30-й хвилині "синіх" вивів уперед Бенуа Бадьяшиль. Остаточний рахунок зустрічі на 59-й хвилині встановив Рахім Стерлінг.

Зазначимо, що Мудрик не потрапив до заявки на цей поєдинок, оскільки продовжує відновлюватися після м'язового пошкодження.

Огляд матчу

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