Кубок ліги: "Челсі" без Мудрика здійснив камбек, Миколенко ціною травми допоміг "Евертону" (відео)

Обидва клуби українських футболістів вийшли до наступної стадії турніру.

У матчах 1/32 фіналу Кубка англійської ліги "Челсі" без травмованого Михайла Мудрика вдома обіграв "Вімблдон" (2:1), а "Евертон" з Віталієм Миколенком у складі на виїзді подужав "Донкастер" (1:2).

У поєдинку проти нижчого за класом суперника "синім" довелося відіграватися – півзахисник гостей Джеймс Тіллі реалізував пенальті на 19-й хвилині.

Команда Маурісіо Почеттіно відновила паритет у компенсований до першого тайму час – Ноні Мадуеке також забив ударом з 11-метрової позначки.

Перемогу "пенсіонерам" приніс гол Енцо Фернандеса на 72-й хвилині.

Український вінгер лондонського клубу Михайло Мудрик не потрапив до заявки на цей матч через травму.

Огляд матчу

В іншому матчі ігрового дня "Евертон" наприкінці першого тайму пропустив від нижчолігового "Донкастера" зусиллями Джо Айронсайда.

Проте "ірискам" вдалося змінити перебіг протистояння. Голи Бето та Арно Данжуми на 73-й і 88-й хвилинах відповідно вивели мерсисайдський клуб до наступної стадії турніру.

Миколенко вийшов у стартовому складі "Евертона" та зіграв 75 хвилин, після чого нова травма змусила українця залишити поле.

Огляд матчу

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