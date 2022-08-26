Кубок світу-2024 із хокею: НХЛ ще не визначилася, чи варто запрошувати на турнір Росію

Національна хокейна ліга (НХЛ) продовжує розмірковувати над тим, чи запрошувати на Кубок світу-2024 країну-окупантку.

НХЛ планує повернутися до проведення Кубка світу з хокею, запланованого на лютий 2024 року. Ліга планує участь 8-10 топ-збірних.

Про це йдеться у відповідній заяві НХЛ на офіційному сайті.

Очікується, що Кубок світу з хокею відновиться 2024 року. НХЛ планує проводити турнірні ігри в Північній Америці та Європі, а вікном для цього повинні стати 17 днів у лютому. Востаннє Кубок світу з хокею проходив 2016-го, тоді всі ігри проходили в Торонто. Були також турніри в 1996 і 2004 роках.

"Ми все ще хочемо зіграти один пул в Європі, попередній раунд у Європі та попередній раунд у Північній Америці, а півфінал і фінал, ймовірно, перенести в інше місто Північної Америки", - сказав заступник комісара НХЛ Білл Дейлі.

Не виключена в ньому участь й Росії, яка наразі відсторонена через повномасштабне вторгнення до України. Утім, в НХЛ ще е визначилася, чи варто запрошувати на турнір країну-агресорку. Після повномасштабної агресії РФ проти України росіян усунули від усіх міжнародних турнірів, а НХЛ припинила всі комерційні зв'язки з цією країною.

"Ми поки не можемо сказати з приводу того, чи братиме участь збірна Росії", - заявив Дейлі.

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